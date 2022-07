Šéfka policajnej akadémie sa fakt nezdá: Pozrite, aká je to sexi kočka! ×

Právnička, špecialistka na trestné právo a rektorka Akadémie PZ v Bratislave prof. Lucia Kurilovská (54) je pracovne veľmi vyťažená. Netají, že je rozvedená a dlhodobo žije s dcérou Sandrou. Tá sa vydala v maminých šľapajách, študuje právo v Londýne. Voľného času nemá nazvyš, ak si ho predsa len nájde, venuje sa cvičeniu v posilňovni, tenisu a bedmintonu. Najradšej relaxuje v prírode spolu s dcérou. Miluje divadlo. Prof. Kurilovská je štíhla ako prútik. „Necvičím pravidelne, ale som vegetariánka a hoci to znie neuveriteľne, milujem čokoládu. Ak by si niekto myslel, že táto dáma s ohľadom na svoje povolanie má plný šatník uniforiem alebo iného "mundúru", poriadne sa mýli. „Nie je to tak, keďže nie som profesionálna policajtka," vysvetľuje. "Rada sa pekne obliekam. Milujem jasné farby, najmä cyklámenovú, ružovú a ohnivú červenú. Oranžovú blúzku by som si však nikdy neobliekla,“ smeje sa Lucia Kurilovská, dodáva, že ju uchvátil módny štýl Audrey Hepburn.