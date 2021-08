Bratislavský župan Juraj Droba o tretej vlne: Chystá sa aj zatváranie škôl? ×

Som hrdý na zaočkovanosť ľudí v našom kraji! Tvrdí bratislavský župan Juraj Droba a prezrádza, ako je to so zaočkovanosťou učiteľov a žiakov, ale aj to, prečo zavreli úspešné očkovacie centrum v Bratislave. Nevyhol sa však ani pichľavej téme týchto dní v Bratislave a okolí – komárom!