Mnohí Ukrajinci a najmä Ukrajinky, čo ušli pred vojnou na Slovensko, by u nás aj radi zostali. Dôležitý predpoklad, aby mohli viesť normálny život, však je, aby si našli prácu. Zisťovali sme, aké sú momentálne ponuky a či zamestnávatelia Ukrajincov vôbec chcú.

Firma Medusa Restaurants, ktorá vlastní vyše 40 gastro prevádzok na Slovensku, v Prahe a v Rakúsku, zverejnila inzerát, že hľadá vyše 200 nových ľudí. Informovali sme sa, či má miesta aj pre Ukrajincov a či by ich zamestnala.

„Aj doteraz už u nás pracovalo niekoľko Ukrajincov, najmä na prevádzkových pozíciách, máme však aj ukrajinského šéfkuchára,“ prezradil Ján Laš z Medusy. „V súčasnosti hľadáme viac ako 250 nových ľudí – čašníkov, kuchárov, ale aj manažment. Potrebujeme nabrať zamestnancov na nové projekty. Určite máme záujem aj o Ukrajincov, dôležité je však maximálne uľahčiť ich prijímanie zo strany štátu,“ dodal.

Šéf Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska Marek Harbuľák zašiel ešte ďalej. Podľa neho je tu možnosť, aby utečenci, ktorí chcú u nás pracovať, zaplnili dieru na pracovnom trhu, ktorú v gastro sektore a hotelierstve vytvorila pandémia. Odvetvie stratilo tisícky pracovníkov a Slováci sa na tieto „neisté“ pozície už nechcú vrátiť. Keby sa ich podarilo obsadiť Ukrajincami, mohol by to byť jeden zo spôsobov, ako reštartovať celý sektor. „Napriek tomu, že máme tisíce voľných pracovných miest a žiadostí o prácu zo strany odídencov z Ukrajiny pribúda, ich zamestnanie v praxi komplikuje spôsob získavania osvedčení o odbornej spôsobilosti,“ povedal Harbuľák. Práve tieto problémy by mal riešiť nový zákon, tzv. Lex Ukrajina, ktorý v stredu schválila vláda a už sa dostal aj na rokovanie parlamentu.

Kúpele už zamestnali utečencov Slovenské liečebné kúpele Piešťany uzatvorili už 11 pracovných dohôd s ukrajinskými utečencami. V súčasnosti je v ich zariadeniach ubytovaných 126 ľudí, prevažne matiek s deťmi, počty sa podľa marketingovej manažérky Andrey Plátkovej priebežne menia. Kúpele nevylučujú zamestnanie aj ďalších utečencov, keďže prebiehajú ďalšie pracovné pohovory.

Viacerí zamestnávatelia si pritom Ukrajincov pochvaľujú. Vraj sú veľmi pracovití a spoľahliví.

„Aktuálne môžu zamestnávatelia priamo zadať, či pracovná ponuka, ktorú uverejňujú, je vhodná aj pre ľudí z Ukrajiny. Ak to tak je, pracovná ponuka získava špeciálny ukrajinský štítok. Už evidujeme viac ako 700 pracovných ponúk od zamestnávateľov,“ informovala hovorkyňa portálu Profesia.sk Nikola Richterová. Podľa nej ide o rôzne pracovné ponuky, s požadovanou vyššou či nižšou kvalifikáciou.

Pracovná ponuka, ktorá je vhodná aj pre ľudí z Ukrajiny, získava automaticky takýto špeciálny ukrajinský štítok. Zdroj: paj

V dohľadnom čase budú pre uchádzačov z Ukrajiny prispôsobené aj formuláre životopisu. Spoločnosť zároveň spustí aj samostatný web, na ktorom budú zhrnuté všetky pracovné ponuky vhodné pre ukrajinskú pracovnú silu, ktoré budú na Slovensku, v Českej republike a tiež v Poľsku.

Pomoc s prácou ponúkajú župy, napríklad Bratislavský samosprávny kraj, ktorý zriadil špeciálnu internetovú stránku. Pracovnú ponuku môže pridať ktokoľvek, kto chce Ukrajincom poskytnúť prácu. V novej sekcii na webstránke Bratislavského kraja môžete nájsť aj správy či dôležité kontakty.