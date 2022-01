Okolo ruiny na Tomášikovej ulici v Bratislave chodia ľudia už viac ako desaťročie a nechápu, prečo ju doteraz nikto neodstránil. Mali na to rôzne teórie, dôvod bol však celkom prozaický, taký slovenský.

Nový investor s tým konečne pohol

Napriek viacerým pokusom sa kvôli komplikovaným majetkovo-právnym vzťahom nedarilo so situáciou pohnúť až do konca roku 2018, kedy do projektu vstúpil nový investor, spoločnosť MiddleCap.

Problémom je Yosaria Plaza

Verejnosti predstavili víťazný návrh a potom sa začali práce na získaní všetkých potrebných povolení. V čom je problém? Ešte stále je platné stavebné povolenie pre veľké obchodné centrum Yosaria Plaza.

Keby sa postupovalo podľa týchto plánov, vyrástlo by na Tomášikovej ulici nákupné centrum podobné ako Vivo, teda niekdajší Polus. Tento koncept však podľa slov starostu Martina Chrena odmietali nielen obyvatelia, ale aj mestská časť.

Zničená kostra bývalého obchodného domu Prior s ľudovým názvom Hirošima, ktorá ešte stále stojí, mala byť súčasťou novej stavby, preto nie je možné zbúrať ju len tak. Stavebník musí mať v rukách nové stavebné povolenie.

