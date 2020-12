Starosta Ružinova oznámil, že od utorka mestská časť otvorí už druhé testovacie miesto na Covid-19, a to priamo v budove úradu, pretože to prvé má obsadené termíny na mesiac dopredu. Starosta tejto bratislavskej mestskej časti zároveň vyzýva na súkromný lockdown,

„Len za dnešný deň sa piati moji známi dozvedeli, že sú COVID pozitívni. So žiadnym z nich som nebol v kontakte, našťastie. No potvrdzuje to fakt, že situácia v Bratislave začína byť naozaj vážna. Koniec srandy, držte si klobúky, ideme z kopca,“ napísal starosta Ružinova Martin Chren vo štvrtok večer na sociálnej sieti.

Termíny na mesiac boli obsadené za dva dni

„Na ružinovskom úrade si uvedomujeme, že aj keď nám to zo zákona nevyplýva, je našou zodpovednosťou pomáhať. A v prvom rade ide o vás - o našich obyvateľov, pre ktorých chceme vytvoriť čo najlepšie možnosti. Preto od budúceho utorka otvoríme už druhé testovacie miesto na Covid-19, a to priamo v budove nášho úradu (zboku, v bývalej ambulancii všeobecného lekára). Opäť nás to vďaka spolupráci so zdravotníckym zariadením nebude stáť ani cent, poskytujeme len priestory. Lebo čím viac odberných miest, tým viac testov, tým menšie rady, tým väčšie bezpečie pre nás všetkých,“ vysvetlil starosta.

Toto už druhé testovacie miesto zriadené ružinovským úradom bude fungovať od budúceho utorka denne od 10.00 do 19.00 s prestávkou na obed, doterajšie testovacie miesto v DK Ružinov funguje naďalej od 8.00 do 17.00 hod.

Na prvom testovacom mieste v Ružinove sa termíny na celý mesiac obsadili za dva dni. „Preto nespustíme možnosť telefonického objednávania,- kým v Bratislave nie je dostatok testovacích kapacít, nie je to realizovateľné,“ dôvodí Chren s tým, že sa mu zdá, že to, čo je cez sviatky nazývané “lockdownom”, v skutočnosti nevyzerá byť dostatočným opatrením. „Ak robiť lockdown, tak práve sviatky, keď aj tak nikto do roboty nechodí, sú unikátnou možnosťou ako urobiť ozajstný a tvrdý lockdown (ba až bľakaut), zastaviť šírenie nákazy a ešte k tomu aj neublížiť ekonomike. Ak to teraz nespravíme one time, počká nás to next time, obávam sa,“ hovorí.

Uvarme si punč doma!

„Preto, prosím, dávajte si pozor a ak môžem byť taký drzý a poprosiť vás: situácia je vážna, urobme si taký súkromný lockdown každý z nás. Poďme do práce, do potravín a domov, kľudne aj na prechádzku, ale len sami a s najbližšími. Nechajme nákupy na internet a na kuriérov, uvarme si punč radšej doma, než ho kupovať medzi stovkami ľudí na trhoch a riskovať nákazu (má to výhody, doma sa vám napríklad celkom legálne môže šmyknúť ruka s rumom, to sa profi predajcovi na trhoch určite nestane),“ dodal Chren úsmevne s tým, že na všetkom sa dá nájsť čosi pozitívne, napríklad kto nebol na vianočnom večierku, nemusí sa na druhý deň hanbiť prísť do roboty.