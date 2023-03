Jar sa začala parádne: bolo slnečno, iba slabý vetrík a teploty na juhozápadnom Slovensku sa dokonca prehupli cez dvadsiatku. Vo štvrtok namerali v Hurbanove 22,8 °C a v Gabčíkove 21,8 °C. Lenže podľa meteorologických predpovedí sa už cez víkend počasie zhorší a začiatkom budúceho týždňa náš čaká výrazné ochladenie. Spôsobí to vpád arktického vzduchu, ktorý môže priniesť aj mráz a sneh.

Tešili sme sa z jari, tepla a kvitnúcich kvetov. teraz prichádza teplotný šok! Zdroj: TASR/Henrich Mišovič

Víkend má byť s prehánkami a búrkami, s teplotami maximálne do 15 stupňov. Na sobotu vydal SHMÚ výstrahu pred búrkami pre celé Slovensko. A ešte sa to zhorší. V pondelok teploty prudko klesnú, bude iba od 0 do +7 °C. V prvých dňoch budúceho týždňa hrozia sneženie a nočné mrazy aj v nížinách, na severe môže mrznúť dokonca celý deň.

Vyhliadky príliš optimistické nie sú. Podľa portálu imeteo.sk by koncom budúceho týždňa mal sneh vystriedať dážď a teploty nepôjdu nahor tak, ako by sme chceli. Veľká noc by mohla byť síce bez zrážok, ale s mrazivými nočnými teplotami – aj keď na presnú predpoveď je ešte skoro.

Začiatkom budúceho týždňa sa vráti sneh a mráz. Zdroj: Jean-Christophe Bott

Meteorologička a klimatologička Miriam Jarošová hovorí, že ani nejde o extrémne výkyvy počasia. „Jar je najpremenlivejšie ročné obdobie. Takže popri vysokých teplotách sa môžu vrátiť aj mrazy a sneh. Studený môže byť ešte aj máj, keď sú od 12. do 14. traja zmrznutí,“ upozorňuje.

