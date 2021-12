Prvé VIANOCE PO CHEMOTERAPII: Monika (36) si užíva každú minútu so synom a ešte TOTO

Lekári dlho nevedeli prísť na to, čo Monike je. Odporúčali jej diéty na chudnutie. „Cítila som, že nie som v poriadku a hlavne ma stále bolelo brucho, tak som išla k obvodnej lekárke a potom ku všetkým odborníkom, ku ktorým sa dalo ísť. Nezistili nič, len mi odporučili držať diétu a schudnúť,“ spomína Monika Fenešová.

Keď jej našli nádor, mal už 27 centimetrov!

V apríli bola aj na sonografii v Šamoríne, lekári povedali, že všetko je v poriadku a tak išla na dovolenku. „Po návrate z nej som mala už problémy aj s dýchaním. Preto som znovu vyhľadala gastroenterológa, aby som mu povedala, že napriek diétam sa môj stav zhoršuje. To bolo v júli. Vtedy si už na sonografii všimol, že v bruchu nemám len tuk, ale je tam niečo malé, čo nie je v poriadku,“ vysvetľuje Monika svoju púť za konečnou diagnózou.

Lekár ju poslal konečne na CT a tam sa ukázalo, že tam naozaj niečo je a vôbec to nie je malé. Bol to nádor merajúci 27 x 19 x 11 centimetrov! „Vtedy mi už lekár povedal, že mám utekať do onkologického ústavu v Bratislave na Klenovej. Utekala som. Tam mi vytkli, prečo som s takým bruchom nešla k lekárovi skôr...“ pousmiala sa.

Bol to boj s časom

Od tej chvíle to už bol boj s časom. Diagnóza znela: Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva brucha. „Každý mi pri vyšetreniach hovoril: Len nech to nie je sarkóm. Nakoniec vysvitlo, že je to liposarkóm, čo na Slovensku nie je bežná diagnóza,“ hovorí Monika. Sarkóm sa šíri inak ako bežná rakovina a najdôležitejšie je odstrániť nádor aj všetko okolo.

Moniku operovali 16. septembra. Lekári aj sestričky urobili všetko možné aj nemožné, aby ju zachránili, napriek covidu. Onkológia musí fungovať aj v tomto nešťastnom období. Tá sa nedá odložiť.

Po troch týždňoch išla domov šťastná a vďačná, že sa jej ujali, lebo pri takom veľkom nádore nebolo vôbec isté, či sa dá ešte vybrať.

Minulé Vianoce chemoterapia, teraz čistá radosť

Dnes má Monika dôvod na radosť. „Momentálne som v pohode, teším sa z každého dňa, keď mi je dobre a nemám žiadne bolesti... ale 5. januára ma čaká kontrola, tak cítim trochu aj obavy, ako z každej kontroly,“ zverila sa nám.

„Na Vianoce sa veľmi teším, keďže pred rokom som mala Vianoce s chemoterapiou a boli veľmi náročné. Som rada, že dnes tu môžem byť a Vianoce môžem tráviť s rodinou. Synček má veľkú radosť z Ježiška a tá jeho radosť je nákazlivá a zábavná zároveň,“ usmieva sa Monika, ktorej v tomto roku už stihli narásť aj vlasy, ktoré pri chemoterapii stratila.

„Mám úplne inú farbu, ako som mala a sú riadne husté,“ teší sa, hoci korienky ešte bolia.

Pozitívne a negatívne udalosti sa v živote tejto ťažko skúšanej ženy neuveriteľne prepájajú. „Teraz idem na pohreb svojmu dedkovi, a zároveň je 23.12. aj 21. výročie čo mi zomrel otec...“ hovorí Monika.

