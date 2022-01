Po silvestrovskej polnoci sa na Slovensku narodilo hneď niekoľko detí. Novoročné bábätká sú výnimočné vo viacerých ohľadoch. Nielen, že prinesú svojim rodičom nvoročnú radosť, ale majú aj mimoriadne vlastnosti. Podľa numerologičky dostali do vienka toto.

Prvé deti nového roka 2022: Aha, čo dostali do vienka podľa veštice!

Vypýtali sa na svet po polnoci

Prvým novorodencom v Univerzitnej nemocnici Bratislava (UNB) v roku 2022 je dievčatko menom Deniska Nela, ktorá vážila 3 890 gramov a merala 52 centimetrov. Narodila sa len 10 sekúnd po polnoci v Nemocnici Ružinov.

Deniska Nela sa narodila len 10 sekúnd po polnoci. Zdroj: UNB

Tesne za ňou, v prvej minúte po polnoci, prišiel v bratislavskej Nemocnici akademika Ladislava Dérera na Kramároch na svet Tomáško. Ten vážil 3 960 gramov a meral 53 centimetrov.

V Nemocnici Ružinov v roku 2021 absolvovali 3 139 pôrodov, v rámci ktorých prišlo na svet celkovo 3 156 detičiek. Na Kramároch sa v uplynulom roku narodilo celkovo 1 808 detí, pričom nemocnica eviduje 1 798 pôrodov.

Vo Zvolene bola tie prvá Nelka

Prvým dieťaťom roka 2022 vo zvolenskej nemocnici je Nela, ktorá sa narodila päť minút po polnoci. Váži 2730 gramov, meria 51 centimetrov a doma ju čaká šesť súrodencov. Do sobotného predpoludnia sa vo zvolenskej nemocnici prihlásilo na svet celkovo päť detí, takže zdravotníci na gynekologicko-pôrodníckom oddelení mali hneď v prvý deň nového roka poriadne rušno.

V Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v Bratislave na Antolskej si na prvé tohtoročné bábätko počkali až do 10:04. Mladá slečna vážila 3 530 gramov a merala 53 centimetrov. Počet detí narodených v tejto nemocnici sa tak za minulý rok uzavrel na čísle 2 894, tamojší lekári a sestry asistovali pri 2 831 pôrodoch.

Prvý Košičan je Félix

Prvé novoročné dieťa sa v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice narodilo o 1. 56 hod. 28-ročná Ivana Čomorová prekonala COVID-19, preto rodila v karanténe v pôrodnici na Rastislavovej ulici. Mamka prvorodička je po náročných dňoch, strávených v nemocnici, v poriadku. Priviedla na svet krásneho zdravého chlapčeka.

Prvého Košičana 2022 Félixa priviedla na svet mamička Ivana (28) Zdroj: nemocnica

Prvý malý Košičan roka 2022 sa volá Félix, váži 3390 gramov a meria 48 centimetrov.

„Pôrod prebiehal bez väčších komplikácií, hoci bola kvôli covidu hospitalizovaná počas uplynulého mesiaca 10 dní v našej nemocnici. V pôrodnici očakávala príchod prvého potomka už od 28.decembra,“ povedala nám hovorkyňa UNLP Košice Monika Krišková. Napriek tomu je príchod malého Félixa 1.1. prekvapením, lebo ho očakávali až začiatkom budúceho týždňa.

Aké budú novoročné deti?

„Deň 1.1. má dvojitý impulz Slnka, dáva silu k úspechu,“ hovorí numerologička Danieliela Paculíková z vesti.sk.

Z novoročných detí podľa nej vyrastú silní, skúsení a spravodliví ľudia milujúci slobodu. „Do vienka dostali silný charakter, spoľahlivosť a nebojácnosť. Ciele, ktoré si stanovia, skôr či neskôr aj dosiahnu. Do svojho súkromia hocikoho nepustia, ani o ňom veľa neprezradia. Mnoho vecí si nechávajú pre seba, sú silní individualisti,“ zdôrazňuje odborníčka.

Podľa numerologičky by sa týmto deťom v dospelosti malo dariť aj finančne, ak budú dostatočne aktívne. „Výrazné životné zmeny ich čakajú vo veku 14, 28, 58 a v 70-tom roku života,“ prezrádza numerologička.

Takéto mená by mali mať novoročné deti

Tieto deti majú mimoriadne silnú intuíciu, vhodné budú pre nich kolektívne športy. Podľa numerologičky by krstné mená novoročných detí mali začínať písmenami M, V, L, C, I, R, A, S, G alebo Z, rodičia by sa mali vyhnúť pri výbere mena pre tieto deti tým, ktoré začínajú na písmená B a T.

„Novoročné deti môžu byť náchylnejšie na problémy s trávením a rodičia ich musia naučiť zvládať hnev,“ pripomína veštica.

