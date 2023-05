Iba nedávno sme priniesli článok o životnosti panelákoch, ktoré si Bratislavčania spájajú najmä s mestskou časťou Petržalka. Alarmujúci je však stav aj obrovských betónových terás na ktorých paneláky hrdo stoja.

Na situáciu sme sa boli osobne pozrieť. Viacerým terasám chýba na schodoch betón, trčia z nich kovové tyče a celkovo pôsobia dojmom, že je to doslova len otázka času, kým sa na nich niekto zabije. Oprava však nie je tak jednoduchá a hlavne mimoriadne nákladná.

"V Petržalke sa nachádza celkovo cca 37 pochôdznych terás, ktoré boli vybudované ako súčasť obytných domov pred 40- 50 rokmi s funkciou pristavenej technickej vybavenosti. Zo všetkých 37 terás má Mestská časť Bratislava-Petržalka zverené magistrátom do správy len 17 daných úsekov," vysvetľuje Mária Halašková, hovorkyňa mestskej časti Petržalka. Zvyšné úseky podľa nej spravujú iné subjekty, najčastejšie Bytové družstvo Petržalka, iné zas patria súkromným vlastníkom.

Halašková ďalej vysvetľuje, že pokiaľ akýkoľvek majetok nachádzajúci sa v katastri Petržalky (cesta, chodník, ihrisko či park) nemá oficiálneho vlastníka, mestská časť vie pristúpiť k náprave. Má to však háčik! Ide len o prípady havarijných a život ohrozujúcich stavov. "Následne sa aj na základe tohto stavu a investície vieme pokúsiť získať daný objekt do nášho majetku, aby sme sa oň mohli starať dlhodobo," dodáva s tým, že to ale nie je prípad drvivej väčšiny spomínaných terás, ktoré vlastníka majú.

Minulý rok na miestnom úrade v Petržalke rozbehli komplexnú analýzu všetkých pochôdznych terás v Petržalke. Výsledky potvrdili, že viacero úsekov terás sa nachádza v havarijnom a neopraviteľnom stave. "Prioritu v opravách majú, prirodzene, nami spravované úseky. Dôkazom sú napríklad zrekonštruované schodiská na Rovniankovej 2, Fedinovej 2 a Beňadickej 5-13, ktoré spolu samosprávnu kasu vyšli na desiatky tisíc eur. Najnovšie riešime problém spadnutého zábradlia schodiska v úseku terasy Jasovská 12, ktoré bude z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu zbúrané a nahradené novým schodiskom," vysvetľuje Halašková.

Mestská časť podľa hovorkyne adresovala a stále adresuje vlastníkom a správcom poškodených a nebezpečných terás viacero výziev na odstránenie havarijného stavu poškodených úsekov v požadovanom čase. Žiaľ, realita je často taká, že na výzvy nereagujú a terasy nechávajú doslova na pospas osudu a mestská časť ani jej stavebný úrad nedokáže vlastníkov v aktuálnom legislatívnom rámci prinútiť k náprave.

Životnosť panelových bytových domov na najväčšom slovenskom sídlisku Petržalka, ktorého výstavba začala v 70. rokoch. Zdroj: MATEJ KALINA

Mestská časť ročne investuje len do stavebných úprav úsekov terás v jej správe cca 80 až 120-tisíc eur vrátane odborných znaleckých posudkov, ich údržby (čistenie, vysýpanie košov, posýpanie soľou v zime...). Ďalšie desiatky tisíc eur tvoria náklady na opravy havarijných stavov terás v správe iných subjektov.

"V aktuálnom období, keď začínajú terasy a ich súčasti po 40-50 rokoch svojej existencie hromadne degradovať, je pre nás kľúčové, aby neboli v prvom rade život a majetok ohrozujúce. To sa snažíme riešiť ich pasportizáciou, vytváraním odborných posudkov, opravou, pravidelnou údržbou a sanáciou," vysvetľuje Viktor Kasala, vedúci územného rozvoja mestskej časti Petržalka s tým, že až následne sa môžu zamerať na tvorbu ucelenej koncepcie, ktorá by ukázala rôzne spôsoby rekonštrukcie terás. Ako dodáva, terasám môže do budúcna na atraktivite pridať aj momentálne budovaná električková trať vedúca v trase niektorých terasových bytových domov, ktorá pravdepodobne zvýši ich viditeľnosť a priláka potenciálnych investorov.