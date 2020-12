Primátor deklaruje, že mesto spravilo všetko pre to, aby pandemickú situáciu nezhoršovalo a preto tento rok neorganizuje ani tradičné vianočné trhy, na ktorých sa stretáva vždy celá Bratislava.

Napriek tomu, že na Hlavnom námestí sú trhy zrušené, za rohom na Hviezdoslavovom námestí to žije! Kroku mestskej časti Staré Mesto, ktorá síce tiež neorganizuje vianočné trhy, ale na Hviezdoslavovo námestie povolila umiestniť pojazdné reštaurácie, tzv. food trucky Vallo nerozumie. „Neviem nájsť logické vysvetlenie, prečo sa to deje a prečo krátkodobý zisk uprednostňujeme pred zdravím. Ak by tam siahala moja kompetencia, nikdy by som to nedovolil,"povedal.

„Mrzí nás, že tradičná adventná atmosféra v Starom Meste je tento rok chudobnejšia o staromestské trhy. Hviezdoslavovo námestie však napokon bez typického vianočného občerstvenia predsa len neostane. Na ploche, kde zvyčajne stávajú stánky, zaparkovala takmer dvadsiatka food truckov, kde si budú môcť obyvatelia a návštevníci Starého Mesta pochutnať na dobrom jedle a zohriať sa teplými nápojmi,“ pozývalo Staré mesto začiatkom decembra na Staromestské vianočné občerstvenie, ktoré funguje od piatka 4. decembra.

Ľudia zobrali námestie útokom

„Pred nejakým časom sme podobne ako ostatné mestá a mestské časti stopli prípravu tradičných vianočných trhov. Mestská časť nakoniec povolila aspoň pristavenie foodtruckov. Obsadiť sme povolili iba polovičnú kapacitu námestia. Mysleli sme na rozostupy a na to, aby sa na námestí nezhromažďovali masy ľudí. Foodtrucky majú navyše aj tú výhodu, že v prípade náhlej zmeny pandemickej situácie operatívne odídu, bez nutnosti zdĺhavej demontáže,“ vysvetlila starostka Starého mesta na sociálnej sieti.

Nezakazovať viac, ako je nutné



Uplynulý víkend sa však ukázalo, že obmedzenia pohybu a stretávania nás postupne začínajú unavovať, sme menej opatrní a ulice Starého Mesta boli plné ľudí, hlavne Hviezdoslavovo námestie s pojazdnými reštauráciami. „Prevádzkovatelia nezvládali dodržiavať opatrenia a zabezpečiť, aby ich zákazníci udržovali predpísaný vzájomný odstup. Nemá význam hľadať vinníkov. Pandemická situácia vinníkov nemá, má však potenciálne nakazených – nás všetkých. Preto sa musíme naučiť žiť s obmedzeniami, prijať ich so vztýčenou hlavou, pretože sú dočasné. Zvážiť a prijať zodpovednosť musí prijať každý jeden z nás, či už ide o banálne alebo vážnejšie rozhodnutie – ísť na nákup, prechádzku, párty,“napísala starostka pred pár hodinami.

„Verím v ľudí, verím, že človek dokáže vyhodnotiť svoje konanie, vie, čo je zbytočne riskantné a čo je prípustné a aspoň ako-tak bezpečné. Pričom sa nerozhodujeme iba na základe pocitov, máme k dispozícii konzílium odborníkov. Nechcime však, aby nám v mene znižovania čísel nakazených vyššia moc zakazovala a prikazovala viac ako je nutné. Majme možnosť voľby a využime ju správne, to je najväčší dar.Áno, únava spôsobuje stratu ostražitosti. Tak len pripomínam – rúška a odstup majú svoje opodstatnenie,“ dodala.





