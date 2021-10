Cez víkend sa počasie na Slovensku výrazne zlepšilo a mnohí začali hovoriť, že konečne prišlo babie leto. Či je to naozaj tak a dokedy bude u nás príjemne teplo, sme sa pýtali klimatológa Pavla Faška.

Podľa odborníka teraz nastanú od polovice októbra najoptimálnejšie podmienky k tomu, aby sme mohli aspoň približne hovoriť o babom lete, ale stále to nebude to ideálne babie leto, aké si predstavujeme.

„Zažijeme však niekoľko pekných dní s príznakmi babieho leta. Bude to spôsobené tým, že tlaková výš, ktorá k nám bude zasahovať od západu bude v južnejšej polohe, “ vysvetľuje klimatológ.

Nie celkom ideálne bude podľa neho to, že stred tej tlakovej výše nezotrvá veľmi dlho v strednej Európe, takže bude v istej časti pekného obdobia aj fúkať vietor. Na druhej strane však bude príjemné, že budeme mať stabilnejšie počasie, ktoré sa dá nazvať kvázi babím letom. „Na to, že sme už v druhej polovici októbra bude v prvej polovici budúceho týždňa dosť teplo,“ hovorí Faško s tým, že sa to prejaví hlavne vo vyšších nadmorských výškach. Tam bude relatívne veľmi teplo.

Čakajú nás teploty až do 20°C

V nižších polohách budú podľa neho teploty závisieť od toho, ako dlho bude cez deň svietiť slnko. Keď bude slnko svietiť dlho,môže byť v poludňajších a popoludňajších hodinách príjemne aj v nižších nadmorských výškach a maximálna teplota vzduchu môže dosiahnuť aj 20 °C. „To však nesmie byť predpoludním hmla alebo nízka inverzná oblačnosť. A bude to rôzne od miesta k miestu,“ dodáva klimatológ.

„Vytvorí sa taká situácia, keď budú inverzie, pretože v predchádzajúcich dňoch zemský povrch dosť vychladol a do tohto prostredia začal prúdiť teplý vzduch. Vtedy sa tvoria inverzie, ale keďže ešte nie je november, je šanca, že aj keď sa hmla alebo inverzia vytvorí, je šanca, že sa v priebehu predpoludnia rozpadne a začne svietiť slnko,“ Faško dáva nádej.

