Obdobie zásadných zmien v našom živote by malo nastať v roku 2023. „Vtedy budú hviezdy na oblohe umiestnené tak ako v deň Veľkej francúzskej revolúcie, čo naznačuje nový život,“ prezradila vyštudovaná lekárka Marcela Laiferová.

Keď prišla spomínaná revolúcia, skončil sa starý svet a mnohé veci sa zmenili. Amerika sa oslobodila od Angličanov, v Anglicku nastúpil kapitalizmus, ženy začali získavať volebné právo. Zmení sa pozícia žien v spoločnosti aj teraz?

Niektoré známe ženy to naznačujú. Televízna advokátka a dnes šéfka Centra sociálnych služieb Renáta Názlerová napríklad nedávno na portáli superbabky.sk zverejnila tieto slová:

„Už si fakt začínam myslieť, že MÁM HALUCINÁCIE. Opäť pozerám správy na RTVS. Vláda sa vyjadrila, že nebude stropovať ceny potravín ani znižovať DPH na ne, a tak pomáhať zmierňovať dôsledky extrémneho zdražovania. Prečo? Lebo vraj už v minulosti zaviedla účinné opatrenia a občanom už teda pomohla,“ rozčúlila sa známa moderátorka a tiež mediátorka.

„Počuli ste to v tých správach tiež? Lebo mne sa zdá, že takéto niečo by jeden politik nemohol povedať ani potom, čo by vypil liter pálenky. Neviem, ako to pomenovať? Je to drzosť? Hlúposť? Bezohľadnosť?“ pýta sa Názlerová.

„V mojom okolí je veľmi veľa vzdelaných, múdrych, spravodlivých žien, ktoré dokážu analyticky myslieť, vedia formulovať myšlienky, svoje postoje, za ktorými si stoja. Staršie majú nadhľad, prehľad, skúsenosti a aj zdravé sedliacke myslenie, overené generáciami. Mladšie vidia svet pragmatickejšie, s perspektívou súčasnosti a budúcnosti. Toto všetko spojiť a vytvoriť jeden tím, ktorý by sa navzájom obohacoval, posúval dopredu bez závisti, len v prospech ľudí!,“ prichádza mediátorka hneď s konkrétnym riešením.

Podľa nej by mala byť veľmi dôležitým kritériom nadstraníckosť. Príklady zo zahraničia vidí vo Fínsku, na Islande aj inde. To všetko sú krajiny, ktoré majú v čele ženy. „Ja si nemôžem pomôcť, ale zdá sa mi, že aj krízové situácie, ako je napríklad aj tá súčasná, zvládajú akosi lepšie. Veď to poznáme z vlastnej rodiny!“ dodáva skúsená žena.

Na tom istom portáli zverejnila podobný názor aj bývalá modelka, právnička a majiteľka reklamnej agentúry Emília Lörinczová: „Milé ženy, ja to vidím tak, že sa musíme spojiť, poradiť sa navzájom a založiť čistú a charakternú ženskú stranu!“ píše Lörinczová s tým, že keď si ženy nepomôžu samy, tak to množstvo problémov terajšie vládnuce strany na čele s mužskými “politikmi “ nevyriešia.

„Vziať problémy a riešenia do vlastných rúk? Myslím si, že máme na to! Spojme sa! Sme vzdelané, fundované, empatické, odborníčky a predovšetkým matky! Buďme ženy činu, pretože vidíme, kam sa rútime,“ dodala úspešná dáma odhodlane.