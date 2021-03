Reakcie na prekvapujúce vyjadrenia "pani Ľudmily", ktoré odzneli začiatkom marca v dezinformačnom rádiu Infovojna na adresu profesora Vladimíra Krčméryho podnietili OZ Ružomberčan, aby sa zastalo uznávaného lekára. Žena, ktorá tvrdí o sebe, že žije v Egypte, obvinila v rádiu Krčméryho, že má zákaz vstupu do Strednej Afriky.

Občianske združenie Ružomberčan odmieta nehorázne útoky na profesora Vladimíra Krčméryho. Vo svojom stanovisku uvádza.

Huckanie publika

"Nie je to prvýkrát, čo médiá s pochybnou povesťou uplatnili svoj tradičný postup: nahuckať publikum na sociálnych sieťach proti ľuďom, ktorých si vybrali za svoje ciele. Najnovšie rozšírili fámu o lekárovi, profesorovi Vladimírovi Krčmérym. Vymyslený príbeh s vakcínami v Afrike sa rýchlo šíri, preto chceme profesora Krčméryho verejne podporiť v jeho snahe o dosiahnutie spravodlivosti a očistu jeho mena," stojí si za svojim.

Tri desiatky rokov pre chudobu

OZ zdôrazňuje, že tento odborník sa v Afrike roky venoval liečbe pacientov trpiacich maláriou a HIV. Pôsobil v Ugande, v Sudáne a v Keni. Je odborníkom na tropickú medicínu a infektológiu, dlhoročným účastníkom a organizátorom zdravotníckych humanitárnych misií, ako aj zakladateľom zdravotníckych a sociálnych zariadení v rozvojových krajinách. Je tiež zriaďovateľom vysokej školy, kde prevádzkuje aj zariadenie so starostlivosťou pre ľudí bez domova. Viac ako 30 rokov pomáha tým najchudobnejším a najviac zraniteľným.

Uznávaného lekára sa zastalo OZ Ružomberčan, ktoré vyzdvihuje jeho zásluhy doma i v zahraničí. Zdroj: archív VŠZaSP

Stop klamstvám

"Profesor Krčméry je človek, ktorý svoju profesiu lekára, vykonáva s nasadením vlastného zdravia, ako poslanie, v prospech ľudí bez rozdielu hraníc. Odmietame bezprecedentný útok na jeho osobu, ktorého sme svedkami v posledných dňoch. Žiadame o zastavenie šírenia klamstiev a dezinformácií a vyjadrujeme profesorovi Krčmérymu verejnú podporu!" uzatvára svoje vyjadrenie Správna rada OZ Ružomberčan.

Kto je tajomná žena?

Pani Ľudmila vo vysielaní tvrdila, že Krčméryho vykopli z africkej oblasti v ktorej údajne testoval svoje vakcíny. "Nechápem, ako sa tam k tomu dostal, pretože on má vlastne profesúru z opatrovateľskej služby. Takže to je jedna vec, a dosť bol agresívny na tom sympóziu, no a už keď bolo po tej oficiálnej časti, a už večer sa sedelo pri koktejloch, tak som ho zažila v neskutočnom rozpoložení, tak ako prasprostý praobyčajný hnusný ožran, proste pomočený, pokadený, pozvracaný, proste hanba pre celé Slovensko," nekládla si neznáma žena servítku pred ústa.

Moderátori rozhlasovej relácie Adrián Repčok a Norbert Lichtner pred zverejneným týchto informácií na sociálnej sieti, nežiadali o vyjadrenie dotknutého lekára.

Profesor Vladimír Krčméry sa bráni proti ohováraniu právnou cestou. Zdroj: Martin Baumann

Krčméry hovorí o výmysloch. „Nikdy som tam neorganizoval žiadne očkovanie. Venovali sme sa liečeniu pacientov s maláriou a HIV." Tvrdí, že sa stal terčom útokov práve kvôli propagácii očkovania. Očistenia svojho mena sa bude domáhať súdnou cestou, aj preto podal trestné oznámenie.

Krčméry sa stretol s napádaním aj v minulosti kvôli nejasnostiam s udeľovaním titulov v odboroch sociálna práca, ošetrovateľstvo a verejné zdravotníctvo.

Vyjadrite svoj názor v komentároch i ankete pod článkom

Anketa Ste za to, aby "pani Ľudmila" odhalila svoju identitu? áno 88% nie 6% neviem 0% je mi to jedno 6% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Prečítajte si tiež: