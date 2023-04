Zmeny počasia len potvrdzujú, že apríl je naozaj bláznivý! V posledných dňoch nás potrápil vetrom, dažďom aj extrémnymi zmenami. Žiaľ, podľa predpovedí treba čakať výkyvy počasia aj počas Veľkej noci.

V posledných dňoch to vyzerá tak, že zima sa vrátila. V noci klesajú teploty pod nulu, no ani cez deň sa príliš nezdvihnú, navyše nás trápi studený vietor. A najnovšie to vyzerá tak, že v niektorých regiónoch nebudeme mať Zelený štvrtok, ale biely!

Veľkonočné sviatky sa začnú snežením. Zdroj: tasr/Dano Veselský

Od severovýchodu sa k nám totiž ženie sneženie. Už vo štvrtok dopoludnia má zasiahnuť takmer celé východné Slovensko, dokonca aj nižšie polohy, neskôr aj sever. Našťastie teploty budú nad nulou, takže sneh by na väčšine územia nemal namŕzať.

V piatok by malo snežiť v Žilinskom a Prešovskom kraji v polohách nad 400 metrov, v Trenčianskom a v Banskobystrickom kraji iba na horách a na západe sneh meteorológovia neočakávajú.

Počasie počas sviatkov bude daždivé a studené. Zdroj: shutterstock

Dážď či prehánky by mali byť aj v sobotu a nedeľu. Až v pondelok by mohlo byť Slovensko konečne bez zrážok.

Horšie je, že hoci sa cez deň teploty vyšplhajú aj nad 10 stupňov, noci budú stále mrazivé.

