Starostu bratislavského Nového Mesta Rudolfa Kusého pred rokom odviedla polícia z jeho úradu, pred očami podriadených. Prokurátor neskôr potvrdil, že trestné oznámenie developerov naňho je neopodstatnené, na dni v špinavej cele však nedokáže zabudnúť. Ako to poznačilo jeho vzťah s developermi a kolegami?

Nedávno uplynul rok, odkedy vás pred budovou miestneho úradu zadržala polícia po tom, ako na vás developeri podali trestné oznámenie za nepovolenie niekoľkých projektov. Ako sa na to pozeráte s odstupom času?

- S odstupom je možno ťažké o tom hovoriť, lebo väčšinu toho všetkého som vytesnil. Mám skôr záblesky ako spomienky a takmer nič si nepamätám. Nedávno sme však celá rodina pozerali nejaký film, kde bolo väzenie a syn sa ma odrazu opýtal, či som zažil také isté. Povedal som mu: nie, to moje bolo špinavšie a rozbitejšie.

Takže predsa len sa vám niečo vybavuje…

- Áno, v tej chvíli sa mi vybavila situácia, keď som tam prišiel, ako sa policajti bavili medzi sebou: kam má ísť? Na sedmičku. Sedmička, teda cela, do ktorej ma zavreli, bola neuveriteľne špinavá. Umývadlo bolo rozbité, čo až tak neprekáža, ale pri toalete, ak sa to dá tak nazvať, vám to už prekáža. Ten kus betónu bol rozbitý s ostrými hranami, bez dosky na sedenie a za ním celá stena hnedá, hneď som pochopil, prečo. Keď som odtiaľ vychádzal na výsluch, všimol som si, že jedna, druhá, tretia, štvrtá cela boli prázdne a môj subjektívny pocit bol, že boli čistejšie. Prekvapilo ma tiež, keď bolo toľko voľných ciel, prečo cítili potrebu dať ku mne o jednej ráno ďalšieho pána. I keď bol milý a zhovorčivý.

Nemátajú vás občas ani zlé sny?

- Pravdupovediac, odkedy som prišiel domov, nemal som žiadny sen. Naozaj žiadny, nič. Nebudete mi veriť, ale začalo sa mi snívať až túto nedeľu. Tiež skúsenosť, lebo ráno som sa zobudil s úsmevom na tvári a uvedomil si, aké sú sny dôležité.

Keď sme pri skúsenosti, hovorí sa, že každá je v živote na niečo dobrá. Zamýšľali ste sa nad tým po prepustení?

- Neviem, či bola dobrá, no fakt je ten, že sa často snažím pripomínať si pocit, keď som vyšiel zo súdu a naozaj sa tešil zo slnka, zo vzduchu. Viac si uvedomujem, aké je to vzácne a dnes už viem aj to, aké vrtkavé. Žil som normálny život a odrazu som sa ocitol v cele ako medveď v bratislavskej zoo z čias môjho detstva, kde som chodil iba dva kroky dopredu, dva dozadu.

Je to nepochybne otrasný zážitok, nepotrebovali ste pomoc psychológa?

- Nevyhľadal som ho, no je pravda, že počas prvého pol roka, keď som prichádzal do práce, stále som sledoval, či tam nestojí päť, šesť nebezpečne vyzerajúcich chlapíkov. Keď som videl policajné auto, pýtal som sa ich, či náhodou nejdú po mňa. Ešte pred mesiacom som tu videl dvoch príslušníkov, tak som išiel rovno za nimi. Nechceli ma.

