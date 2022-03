Bratislavskú mestskú časť Ružinov cez víkend vydesil obrovský požiar. Keď v sobotu večer začal horieť garážový dom na Drieňovej ulici, ešte to nevyzeralo tak strašne, ale potom zrazu vybuchovali propanbutánové bomby, čo tam boli, prepadali sa múry, hasiči prišli o techniku. A hneď vedľa je benzínka.

Hasiči pri požiari garážového domu na Drieňovej zasahovali až do skorého rána. „Chlapom v prvej línii z celého kraja patrí obrovské poďakovanie. Niekoľko zasahujúcich, vrátane príslušníkov Mestskej polície Bratislava, muselo byť ošetrených, hlavne kvôli nadýchaniu sa splodín. Všetci sú ale v poriadku a aktuálne už žiadne riziko nehrozí,“ napísal na sociálnej sieti starosta Ružinova Martin Chren.

Išlo o úmysel?

Prečo požiar vznikol, je predmetom vyšetrovania. Bola to stará družstevná budova garážového domu, postavená v roku 1974. „Zachytil som už aj špekulácie, či pri jej požiari nešlo o úmysel - vylúčiť sa to nedá, ale dnes ide zatiaľ len o špekuláciu,“ povedal nám Chren s tým, že o žiadnej plánovanej výstavbe v tejto lokalite nevie.

Podľa územného plánu tu je stabilizované územie občianskej vybavenosti, byty môžu tvoriť maximálne 30 % z výmery budovy.

Na snímke zhorená budova garážového domu na Drieňovej ulici v Bratislave 6. marca 2022. FOTO TASR - Jakub Kotian Zdroj: Jakub Kotian

A ako to vnímajú majitelia garáží? Medzi prvými k požiaru prišiel žiadaný moderátor Richard Vrablec. „Bol to šok. Ležal som o pol deviatej doma v posteli, nahrieval som si kĺby infralampou a bolo mi príjemne, keď zrazu zavolal kamarát, že horí garážové družstvo. Okamžite som na seba hodil bundu a tak, ako som bol, v pyžame som tam letel. Keď som prišiel, horelo len trošku, ale potom sa to brutálne rozbesnilo,“ povedal nám Vrablec.

Vrablec: V mojej garážio zhorela kamarátova motorka

Vrablec bol členom garážového družstva 20 rokov. Býval totiž neďaleko. „Mal som garáž na 6. poschodí. Celé tie roky som ku naplno využíval a pred 4 mesiacmi som si povedal, že už ju nepotrebujem, lebo bývam inde. Tak som ju ponúkol jednému kamarátovi že si tam môže parkovať svoju motorku a bicykle, aby ich mal chránené. Mal ich tam aj v deň požiaru,“ hovorí smutne.

„Takže v mojej garáži zhorela kamarátova motorka a 4 bicykle. Bol tam aj nejaký megafón, reproduktory a ďalšie maličkosti, ale tie nie sú podstatné. Mrzí ma to o to viac, že kamarát nemal poistenú tú motorku ani bicykle,“ dodáva moderátor s tým, že ani garáž nebola poistená, lebo to boli len plechové boxy. Poistená však bola celá budova.

