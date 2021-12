BYLINKOVÉ GUĽKY S ORIEŠKAMI

BYLINKOVÉ GUĽKY S ORIEŠKAMI skvele vyzerajú aj chutia. Zdroj: Vermillon

Potrebujete:

250 g jemného tvarohu

230 g smotanového syra

1 lyžicu petržlenovej vňate

1 lyžicu pažítky

1 lyžicu čerstvého tymianu

1 lyžicu najemno nastrúhanej citrónovej kôry (v biokvalite)

soľ, mleté čierne korenie

Na obalenie:

opekané píniové oriešky, tekvicové semienka, ľan, zlatý ľan

bagetu alebo krekry na podávanie

Ako na to: Tvaroh, syr, nasekanú petržlenovú vňať, pažítku, tymian a citrónovú kôru šľahajte elektrickým mixérom na stredných otáčkach asi 1 minútu, kým sa nespoja. Zmes dochuťte soľou a korením a odložte do chladu asi na 30 minút.

Do plytkých misiek dajte nasucho opečené oriešky a semienka. Navlhčenými rukami urobte zo syrovej zmesi guľky a celé ich obaľte. Guľky dajte opäť do chladničky na 1 až 2 hodiny, aby sa dobre vychladili. Podávajte s plátkami bagety alebo so slanými krekrami.

