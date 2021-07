Polícia vopred oznámila, že na hraničnom priechode Petržalka - Berg treba v piatok počítať s intenzívnou policajnou kontrolou pri vstupe na územie Slovenska. Boli sme sa pozrieť, ako to vyzeralo.

Polícia na piatok ohlásila veľké HRANIČNÉ KONTROLY: Takto to vyzeralo na priechode BERG

Predpoludním kontrolovali vodičov a spolucestujúcich iba Rakúšania, podobne ako každý deň v posledných týždňoch. Na slovenskej strane stál len prázdny a zatvorený policajný domček.

Prechádzajúcich po vstupe na naše územie nekontroloval nikto. Niektoré autá, hlavne rakúske, pri búdke s nápisom Polícia síce pribrzdili, ale nikto ich nezastavil, a tak pokračovali v jazde do Petržalky.

Kontrolovali len Rakúšania

Rakúski policajti zastavovali a kontrolovali každé auto, ale kolóny sa netvorili, v rade stálo najviac dvadsať áut, ktoré sa plynulo posúvali. Keď sa totiž nazbieralo viac áut, Rakúšania okamžite začali kontrolovať v dvoch pruhoch a kontroly išli rýchlejšie.

Aj Ľubica, ktorá chodí do Rakúska pravidelne na nákupy, pokojne čakala v rade. „Ide to šup-šup, dobrá organizácia,“ vysvetlila s tým, že každý má pripravený certifikát o očkovaní alebo test a rakúskych policajtov je tam dosť na to, aby sa vám okamžite venovali.

Informácie treba hľadať

Pri prázdnom slovenskom policajnom stanovišti zrazu neisto zaparkovalo rakúske auto. Dve ženy z neho vystúpili a trochu zmätene hľadali oznamy o tom, ako to u nás funguje. Keď sme sa ich pýtali, čo potrebujú, rozhovorili sa. „Pravidelne si chodíme na Slovensko kupovať cigarety, lebo u vás je jeden kartón o 5 eur lacnejší, ale včera sme v správach počuli, že režim na hraniciach sa sprísnil, tak chceme vedieť, či môžeme len tak prejsť cez hranice a bez problémov sa vrátiť,“ vysvetlila Izabela.

Keďže obe dámy sú zaočkované, upokojili sme ich, že cez naše hranice môžu aj naďalej prechádzať bez problémov.

POZOR! Nová povinnosť

Ak sa chystáte do Rakúska na nákup aj vy, pozor! Odteraz platí nová povinnosť: Každý, kto sa vráti zo zahraničia, aj keby bol len na nákupe v prihraničnom meste, je povinný pred prekročením slovenskej hranice sa zaregistrovať. „Týka sa to aj tých, ktorí sú zaočkovaní a uplatňujú si výnimku. Splnenie tejto povinnosti kontroluje priamo na hranici polícia,“ informovala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.

