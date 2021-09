O kurióznych sexuálnych úrazoch, ktoré sa dostali na verejnosť, informoval portál blesk.cz. Poďte si o nich prečítať, stojí to zato!

Popálená partnerka

Lekár z Texasu raz riešil prípad dvojice, ktorá prišla na pohotovosť s popáleninami. „Muž sa rozhodol potešiť svoju partnerku orálnym sexom tesne po tom, ako zjedli veľmi štipľavé jedlo,“ vysvetlil lekár. Táto jeho aktivita však spôsobila žene v intímnych partiách nepríjemné popáleniny, a tak sa párik ocitol na pohotovosti.

Zlomený penis

Muž prišiel k urologovi s manželkou a zlomeným penisom. Žene povedal, že narazil do stĺpa, ale lekárovi bolo hneď jasné, že to muselo byť inak. Keď manželka vyšla z miestnosti, muž sa priznal, že úraz sa mu stal pri sexe s prostitútkou. Jeho mužstvo sa uzdravilo, ako to však dopadlo s manželstvom, portál neuvádza.

Pekelný strojček

Do ordinácie urológa raz prišiel študent s veľmi opuchnutým penisom. Pritom mal na ňom aj množstvo odrenín... Vysvitlo, že spolužiačka mu poskytla orálne potešenie, ale problém bol v tom, že mala strojček na zuby. Nielen že mu jeho mužstvo poškriabala, ale do rán sa mu dostali aj všetky nečistoty zo strojčeka a tak došlo k zápalu. Pomohli antibiotiká a študentovi nezostali žiadne trvalé stopy.

Pán prsteňov

Muži sú často naozaj vynaliezaví. „Do mojej ordinácie raz dorazil šesťdesiatnik, ktorý mal problém s erekciou,“ spomína sexuológ John Lewis. „Niekde si prečítal, že by mu mohlo pomôcť, ak si dá na penis prsteň, a tak to urobil,“ vysvetľuje lekár.

Šetrný pán si však nekúpil krúžok na penis, ktorý sa používa na tieto účely, ale navliekol si naň snubný prsteň. Ten sa zasekol a mužovi prestala do penisu prúdiť krv.

„Hrozilo, že odumrie,“ hovorí lekár, ktorý sa snažil prsteň prestrihnúť, ale nešlo to, bol totiž z titanu. Nakoniec však našli diamantový nôž a prsteň prerezali. „Prsteň počas prerezávania svietil na oranžovo ako vo filme Pán prsteňov,“ vtipkuje pobavený lekár. Pacientovi namiesto prsteňa predpísal modrú tabletku.

Surový zemiak

Za plastickým chirurgom Joshuom Zuckermanom ľudia už viackrát prišli s problémom, že im počas sexu nejaký predmet uviazol v análnom otvore a nevedia ho vybrať. Vyťahoval už odtiaľ ružový balónik, ale aj surový zemiak!

