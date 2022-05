Na výber kašľali

Fanúšikovia, ktorí ich šou sledujú, boli sklamaní, keď sa pred nich postavili štyri postavičky, ktorých vizáž a outfity s televíznym programom mali pramálo spoločné. Nebyť cirkusu okolo nich, určite by ich aj niektorí prehliadli. Svoje o Geissovcoch si myslí aj renomovaná košická štylistka, módna návrhárka, majiteľka butiku a odborníčka na módu Svetlana El Halawany. Je presvedčená, že boháči sa výberom garderóby pred cestou na Slovensko nijako extra nezaťažovali. Zrejme boli presvedčení, že tým, v čom k nám dorazia, ohúria všetkých. Sekli sa! Slováci sú, čo sa týka módy, už slušne "podkutí".

Personál zatienil milionárov



Ako neúctu vníma EL Halawany, ak na luxusnú večeru prišli v tom, v čom sa objavili počas dňa pri aktivitách na 2-3 rôznych miestach. "Pritom stačilo naozaj málo. Robert mohol vymeniť tričko z vlastnej dielne aspoň za polokošeľu a navrstviť na ňu sako, keď sa už nechcel vzdať svojich obľúbených riflí. Je zjavné, že prvoradá bola pre manželov reklama vlastnej značky," nešetrí kritikou Svetlana. Neopomenula ani outfit Carmen. "Dáma mala nechať na sebe sako so saténovym lemovaním a vymeniť aspoň tričko za hodvábnu blúzu vo svetlom odtieni s viazaním. Vypnuté vlasy by jej viac pristali a Carmen by omladili. Tá si mohla pribaliť do kufra aspoň jedny malé čierne a klasické lodičky. Boli by jej urobili veľkú službu pri návšteve luxusných hotelov, kde na všetkých záberoch, ktoré zverejnil ich personál, ten predstihol vkusnými outfitmi nemeckých hostí," trvá si na svojom odborníčka na módu.

Drahé, ale nepraktické



Spomenula aj to, že Carmen, odkedy radikálne zmenila farbu vlasov, by mala byť opatrnejšia aj s výberom tvrdých farebných kontrastov ako červená a čierna a rovnako s mixovaním mútnych farieb a vzorov, ktoré jej pridávajú na veku a uberajú na sviežom vzhľade. O Geissovej je známe, že je vysadená na luxusnú obuv. "Prekvapilo ma, že počas horúčav, ktoré v čase ich návštevy u nás panovali, si Carmen zvolila na prechádzky po mačacích hlavách v centre mesta a turistických chodníkoch síce drahé, ale naozaj nepohodlné členkové "vuittonky" na viazanie s vysokými podpätkami. Nemôžem sa zbaviť dojmu aj v tejto súvislosti, že jednoducho návštevu Slovenska poriadne podcenili," nakladá stylistka boháčom.

Zarezané "oné"



Posvietila si aj na rozmaznané milionárske slečny. "Obidve síce obľubujú ležérny mestský tzv. urban štýl, ktorý prináleží ich veku, avšak aj tu platí, že outfit by mal sedieť. Konkrétne v danom prípade rifle, ktoré vôbec nelahodili ich v podstate konfekčným postavám. Niektoré z nich sa mi dokonca zdali o číslo menšie, keďže sa v istých partiách zarezávali," prízvukuje so smiechom. Pripomenula, že tak dievčatá, ako aj ich mama obľubujú drahé kabelky, ktoré prevetrali naprieč Slovenskom. "Carmen najčastejšie prezentovala len shopperku LV. Shania zasa Dior sedlo, ktoré sa jej veľkosťou a tvarom hodilo na prechádzku i návštevu luxusných hotelov. Najviac sa mi páčil jej outfit pozostávajúci z čierneho saka a nohavíc rovnakej farby, doplnený práve spomínanou kabelou," vysvetľuje odborníčka.

Pôžička od dcér



Davina podľa Svetlany predviedla kabelky z módnych domov s tradíciou, v super veľkostiach hodiacich sa všade: YSL, Celine, Fendi. "Carmen si pokojne mohla požičiať od dcér na luxusnú večeru niektorú z nich," poradila milionárke. Svetlana zhodnotila aj v prípade dievčat zvolenú obuv. "Vyrážali von väčšinou v členkových Loro Piana alebo teniskách, čo je fajn na voľnočasové aktivity. Avšak na sociálnej sieti sa dievčatá prezentujú v oveľa zaujímavejších kúskoch, pekne zladené. Má to len málo spoločné s tým, čo si pribalili do batožiny a predviedli Slovákom pri svojej návšteve u nás," zdôraznila Svetlana El Halawany.

