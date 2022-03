Po prestávke spôsobenej pandémiou sa do bratislavskej Incheby vracajú obľúbené výstavy Motocykel a Boat Show. Od 10. do 13. marca si môžete v Bratislave pozrieť motorkárske skvosty, ale aj trojkolky, štvorkolky, skútre, kolobežky a tiež člny. Nájdete tu aj najrôznejšie motopríslušenstvo vrátane oblečenia a obuvi.

Vystavovatelia ponúknu návštevníkom doslova bonbóniky, ktoré boli vyrobené na mieru a na špeciálne príležitosti, aj na rôzne motoslužby, nájdete tu aj loď, čln, skúter a ďalšie vybavenie na vodné športy a relax.

Motocykel a Boat Show sa naposledy uskutočnili v roku 2019. Odvtedy protipandemické opatrenia ich zorganizovanie neumožnili. Až teraz.

Napriek tomu, že pre pandémiu budú výstavy v porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi menšie, ponúknu množstvo zaujímavých kúskov, ktoré stojí za to vidieť.

Pozrite si jedinečné motorkárske kúsky

Spoločnosť MR 43 na Motocykel prinesie hneď niekoľko exkluzívnych strojov. Jedným z nich bude model Pérák značky Jawa, ktorá na Slovensku v posledných rokoch zažíva renesanciu.

Jawa Pérák Zdroj: mr43.cz, blinkee.city

Priaznivci týchto motocyklov sa môžu tešiť aj na kompletný modelový rad na rok 2022. Fanúšikovia motokrosu a cestných pretekov určite ocenia model Spitfire Blackout britského výrobcu motocyklov CCM.

CCM Spitfire Blackout Zdroj: mr43.cz, blinkee.city

Zrejme najluxusnejším kúskom však bude najnovší model výrobcu Brough Superior – Lawrence, ktorý posúva storočnú značku motoriek do 21. storočia.

Brough Superior Zdroj: mr43.cz, blinkee.city

Jeho elegantné línie sú navrhnuté podľa krivky dýk, ktoré nosili beduíni za svojimi opaskami. Spracovanie a prestíž značky odráža aj cena, ktorá prevyšuje 70 000 eur.

Ďalší z vystavovateľov, Bikers Centrum Trnava, ukáže na výstave motocykle, motorové stroje, štvorkolky aj rôzne skútre značiek Honda, Yamaha a Kawasaki. Lákadlom budú určite aj ich špeciálne tuningové kúsky, ktoré spoločnosť vytvorila od svojho vzniku pred 25. rokmi, vrátane motorky, ktorú vyrobili na mieru pre rapera Rytmusa. Je vyrobená podľa jeho predstáv. Chcel bieleho kráľa, lebo vtedy práve pripravoval CD Kral. Miestami sú tam aj kráľovské korunky.

Na výstave je aj motorka, ktorá prešla celú Ameriku.

Na snímke je motocykel Rytmusa vyrobený na mieru. Aj ten si môžete pozrieť na výstave Motocykel – Boat Show 2022. Zdroj: Július Dubravay

K výstave Motocykel už neodmysliteľne patrí sekcia Customs of Slovakia, ktorá prináša motorky vyrobené a upravené na mieru. Fanúšikovia silných strojov na jednej stope sa tento rok môžu tešiť na niekoľko vozidiel zo 60. a 70. rokov minulého storočia.

Slovenská motocyklová federácia si pre detských návštevníkov prichystala ukážky jazdeckej zručnosti členov juniorskej akadémie. Deti si budú môcť s inštruktormi vyskúšať jazdu na detských motorkách.

Boat Show s hydroplánom aj bazénom

Nielen lode, ale aj člny, skútre a dokonca hydroplán vrátane výstroja a doplnkov na vodné športy a relax ukáže druhá výstava Boat Show, ktorú nájdete vo vedľajšej hale. Záujemcovia o paddleboarding si tu budú môcť otestovať rôzne dosky priamo v bazéne.

„Výstavy Motocykel a Boat Show sa konajú v dňoch 10. – 13. marca 2022 od štvrtka do soboty od 10.00 do 18.00, v nedeľu od 10.00 do 17.00,“ povedala nám hovorkyňa Incheby Martina Macková s tým, že vstupenky si môžete zakúpiť na predpredaj.sk, prípadne priamo na mieste.

Prísť môže každý, bez ohľadu na očkovanie a akýchkoľvek obmedzení, musíte si len prekryť horné dýchacie cesty respirátorom.