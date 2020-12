Objednať sa v piatok v Bratislave ku kaderníčke bolo priam nemožné. Všetky vybavovali len skoršie objednávky, aby to stihli, kým zatvoria prevádzku na nasledujúce tri týždne.

„Chceli sme vybaviť aj všetkých, čo sa objednali na budúci týždeň, kedy budeme mať zatvorené, tak sme niektoré dni aj predĺžili otváracie hodiny, ale nové objednávky sme už brať nemohli, to by sa nedalo fyzicky zvládnuť,“ povedala nám šéfka bratislavského kaderníctva na námestí Martina Benku Andrea Ľubocká. Dnes mali podľa plánu všetky objednávky stihnúť vybaviť do piatej, ak nie, zostanú dlhšie.

Kaderníčka Divna (24) práve farbila vlasy Darii (21), ktorá si pochvaľovala, že to stihla, lebo oddnes jej to v pohode vydrží počas celého Lockdownu. Kaderníčka si zasa pochvaľovala, že majú dobrý plán a do piatej stíhajú vybaviť všetky objednávky a nikoho nemuseli sklamať.

Chceli sme sa pozrieť, ako to vyzerá v kaderníctve vo veľkom obchodnom centre, kam sa netreba hlásiť dopredu, ale keď sme sa blížili, zákazníci práve dostali pokyn nechať nákupné vozíky na mieste, autá v garáži a okamžite vyjsť von.

Polícia musela celé nákupné centrum evakuovať, lebo niekto nahlásil, že je tam umiestnená výbušnina. Ženy s farbou na hlave sme tomto prípade síce nevideli, ale evakuácia kaderníctva môže mať aj estetické následky.