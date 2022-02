Každý máme v živote dobré aj zlé chvíle. To, či vám ublížia, záleží na tom, ako sa s tým vysporiadate. Existuje veľa faktorov, ktoré v tom zohrávajú úlohu, ale podľa astrológov závisí aj od znamenia zverokruhu, či a ako dokážete byť so sebou v určitých životných situáciách spokojný. Pozrite sa, ako ste na tom vy.

ŠKORPIÓN (24. 10. – 22. 11.)

Škorpión Zdroj: Shutterstock

Škorpióni sú mimoriadne hĺbaví a k sebe úprimní. Dobré aj zlé dni prežívajú intenzívne a veľa o tom premýšľajú. V živote je škorpión raz dole, raz hore, ako na horskej dráhe, ale keďže je k sebe úprimný, vo všeobecnosti je so sebou veľmi spokojný.



STRELEC (23. 11. – 21. 12)

Strelec Zdroj: Shutterstock

Strelec je čistý optimista. Dokáže si udržať pozitívny prístup aj v tých najbeznádejnejších situáciách a nakaziť každého svojím nadšením. Od Strelca sa všetci môžu učiť, ako mať radosť zo života, no občas by mohol nad svojimi činmi trochu viac premýšľať. To však neznamená, že by so sebou nemal byť taký spokojný, ako doteraz.



KOZOROŽEC (22. 12. – 20. 1.)

Kozorožec Zdroj: Shutterstock

Kozorožci sú realisti a veľmi dobre vedia, že v živote nič nedostaneme zadarmo. Sú ambiciózni a vždy tvrdo pracujú, aby dosiahli svoje ciele. Znamenie zverokruhu má dobrý základ na vedenie spokojného života. Je však už veľmi zaujatá neustálou snahou o viac, čo ju oberá o príliš veľa času na to, aby si skutočne užila svoje šťastie a úspech.

