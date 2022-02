Aj v osudné štvrtkové ráno Jan prišiel na pumpu. Pri zmene smeny pumpárky zbadali, že v aute sedí Jan a trúbi. Prišlo mu veľmi zle, nevedel vystúpiť, tak trúbil, aby si ho všimli.

„Keď sme to zbadali, utekali sme k autu a poskytli mu okamžite prvú pomoc. Bol celý spotený a veľmi ťažko dýchal, tak som mu rozopla bundu a dali sme mu napiť. Stihol nám ešte povedať, že berie lieky na vysoký tlak a ráno si ich dal. Medzitým sme volali sanitku,“ povedala nám pumpárka Magdaléna (50).

V tom mužovi zazvonil telefón. Jedna z pumpárok ho zdvihla. Volala Janova partnerka, tak jej povedali, že mu prišlo zle a čakajú na záchranku. Nebolo to prvý raz, čo volali sanitku, na čerpačke už zažili všelijaké situácie. „Doteraz som mala také skúsenosti, že keď sme zavolali sanitku, záchranári prišli, vyskočili z auta a kohokoľvek, kto to potreboval brali okamžite do sanitky a riešili problém. Teraz to však bolo inak,“ popisuje Magdaléna.

Zo sanitky vystúpili dvaja muži s kapucňami na hlave. Pokojným krokom, jeden s rukami vo vreckách, išli k nemu. Jednému z nich zazvonil mobil. „Pozrel sa naňho a hodil ho na zem,“ spomína Magdaléna. Keď prišiel zdravotník k Janovi, naklonil sa a zrúkol na neho: „Čo vám je?!“ A na okolie: „Aké má choroby?“

Zdravotník sa znova obrátil k chorému mužovi: „Vládzete vystúpiť?“ Keď videl, že nie, pokračoval: „Jak vás teraz máme vytiahnuť, bolo by lepšie, keby ste ležali na zemi.“ Na to ho chytil za vetrovku a vytiahol ho z auta. Keďže muž nevládal chodiť, jedna z pumpárok ho podoprela z jednej strany, druhý zdravotník z druhej a tak ho zobrali do sanitky.

Zdravotník, ktorý celý čas mlčal prišiel ešte pumpárke za pultom povedať, že mužovi v sanitke zlyháva srdce a vezú ho do ružinovskej nemocnice. „Poobede sme sa dozvedeli, že zomrel. Aj tak sme druhý deň ráno pozerali na dvere, či si nepríde kúpiť svoje obľúbené noviny...,“ uzavrela Magdaléna.

