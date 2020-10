Neexistuje zákon, NIE SME POVINNÍ toto robiť! Kritické slová starostu bratislavského Ružinova

Neexistuje právny rámec, na základe ktorého by mali samosprávy v rámci celoplošného testovania na COVID-19 povinnosť robiť čokoľvek z toho, čo robia. Nemajú ani žiaden podklad, na základe ktorého by mali zaručený nárok mať čokoľvek z toho refundované. Upozornil na to starosta bratislavského Ružinova Martin Chren.