Práca mestských policajtiek a policajtov v našom najľudnatejšom okrese sa naozaj točí väčšinou okolo dopravných priestupkov, ale nie je to len parkovanie na chodníku.

„Do ulíc päťky nasadzujeme dvadsaťštyri policajtov. V priemere máme vonku dve hliadky cez deň a dve v noci a ak nám to kapacity dovolia, pridáme aj tretiu,“ upresňuje zástupca petržalského veliteľa Ján Rausch s tým, že by veľmi radi privítali nových kolegov.

„Je nás málo a teraz to skomplikovalo ešte to parkovanie na chodníku,“ podotkol Rausch, mimochodom brat známeho moderátora Martina Pyca Rauscha.

Parlament včera zaviedol PRECHODNÉ OBDOBIE Motorové vozidlá budú môcť v prechodnom období parkovať na chodníku podľa doterajších pravidiel, a to až do 30. septembra 2023. Táto úprava umožní mestám a obciam získať čas na vyriešenie nedostatku parkovacích miest. Vyplýva to z návrhu zákona o cestnej premávke, ktorý vo štvrtok schválilo plénum Národnej rady (NR) SR.

„Ľudia, ktorí 40 rokov parkujú na tom istom mieste a nikomu nikdy nezavadzali, zrazu porušujú zákon. Pritom sa nájde nemálo oznamovateľov, ktorí tieto „nové priestupky“ hlásia a my sme povinní oznamy preverovať. Aj včera mi jedna rozčúlená obyvateľka napísala štyri e-maily, že u nich autá stoja na chodníku a ani jedno nemá papuču. Musel som jej dlho vysvetľovať, že riešime každý jeden podnet, ale musíme si zvoliť priority,“ hovorí s tým, že ako prvé riešia prípady, týkajúce sa ohrozenia ľudského života, zdravia a majetku.

V rámci preverovania dopravných priestupkov tiež majú stanovené priority, na prvom mieste sú priestupky, ktoré ohrozujú bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

„Často riešime prípady, ak nezodpovedný vodič obmedzuje alebo blokuje ostatných, keď sa niekto neoprávnene postaví na parkovisko vyhradené pre zdravotne postihnutých, keď niekto nenechá na chodníku dostatok miesta pre rodiča s kočíkom alebo parkuje vedľa priechodu pre chodcov, čo môže ohroziť ľudské životy. Napríklad pre človeka na vozíku je vyhradené parkovacie miesto nesmierne dôležité, nepohybuje sa tak ľahko, ako ostatní a kvôli takýmto drzým šoférom môže zmeškať napríklad termín u lekára,“ vysvetľuje.

Pritom dať na auto imobilizér, ľudovo papuču, nie je otázka pár minút, spája sa s tým množstvo úkonov a keď šofér papuču nájde a zavolá 159, hliadka musí prísť znova. Celý úkon nie je len osadenie a demontovanie, ale fotodokumentácia a kompletné zadokumentovanie priestupku aj jeho vyriešenia.

Môže to hliadke trvať aj 30 minút. Kontrolu parkovania na chodníkoch preto výrazne posúvajú v čase riešenie vážnejších situácií, ktoré reálne ohrozujú životy a zdravie obyvateľov mesta.

Dve parkovacie politiky ľudí mýlia, ale fungujú

V Petržalke sú dve parkovacie politiky. V časti Dvory 4 platí bratislavská aplikácia PAAS. Petržalka má však aj vlastnú parkovaciu politiku, čo si ľudia často mýlia. „Keď im vytkneme zlé parkovanie, argumentujú, že sú zaregistrovaní. To sú však len v Petržalskom systéme, nie v PAASe, takže často musíme siahodlho vysvetľovať. Ak ide o obyvateľa Petržalky, ktorý sa pomýlil, riešime to väčšinou napomenutím, nie pokutou,“ dodáva Rausch.

Ideálny stav by bol, keby mali dostatočné kapacity na vyčlenenie policajtov, ktorí by vykonávali činnosť takzvaných okrskárov, čo znamená, že by mali priamy kontakt s občanmi a riešili ich problémy.

