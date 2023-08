Magistrát hlavného mesta tvrdí, že po rekonštrukcii ide o kontaktnú fontánu, do ktorej je možné vstúpiť, ovlažiť a schladiť sa počas horúcich dní, nie kúpať sa. "Obnovená fontána bola skolaudovaná iba na dekoračno-vizuálne účely," uviedla hovorkyňa RÚVZ Katarína Nosálová.

Fontány podľa jej slov slúžia ako okrasný prvok, na osvieženie vzduchu, spríjemnenie prostredia či oddychu v dotknutom území. "Nie sú určené na kúpanie sa obyvateľstva," ozrejmila. Fontány, ako podotkla, nepodliehajú štátnemu zdravotnému dozoru a voda v nich nie je preverovaná laboratórnymi analýzami úradu.

Do fontány je zakázané vstupovať so psami a inými zvieratami. Zdroj: Jakub Kotian

Mesto Bratislava pre TASR skonštatovalo, že od začiatku komunikovalo, že do fontány Družba, ktorá sa v uplynulých týždňoch stala vyhľadávanou atrakciou, možno vstúpiť, ovlažiť a schladiť sa, nie kúpať sa. "O prevádzkových pravidlách informuje aj prevádzkový poriadok, ktorý je tam umiestnený," doplnil hovorca mesta Peter Bubla.

V ňom samospráva uvádza, že do fontány je možné vstupovať na vlastnú zodpovednosť a prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadný vznik úrazu. "Voda je zdravotne nezávadná, no nie je pitná," stojí v poriadku. Tiež je zakázané do fontány hádzať akékoľvek predmety a vstupovať do nej so psami a inými zvieratami.

Primátor mesta Bratislava Matúš Vallo v júni na sociálnej sieti fontánu označil za "detské vodné ihrisko". Povedal, že vstup je tam povolený a deti sa tam môžu hrať. "Odborná pracovníčka tunajšieho úradu vykonala dňa 9. augusta kontrolu v rámci štátneho zdravotného dozoru, pri ktorej bolo zistené, že fontána Družba a jej okolie nie sú žiadnym spôsobom označené ako detské vodné ihrisko," podotkla Nosálová.

Fontána bola verejnosti sprístupnená v júni. Stalo sa tak po 16 rokoch, počas ktorých bola jedna z najväčších fontán na Slovensku vypustená.