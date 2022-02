Umelecká komunita vždy stála v čelných líniách bojov za férový svet. A je to tak aj teraz. Mnohí umelci reagujú na vojnu na Ukrajine svojimi vlastnými zbraňami. Niektorí umením, iní aj osobne. Nespravodlivosť voči bežným obyvateľom Ukrajiny vnímajú veľmi citlivo.

Český muzikant Tomáš Klus po napadnutí Ukrajiny cez noc napísal emotívny song, ako to len on vie. Rockový spevák David Koller sadol do auta a vybral sa osobne pomáhať dobrovoľníkom na ukrajinskú hranicu.

Výtvarné diela pre vás a Ukrajinu

Vyše 60 slovenských výtvarníkov, ale aj ich rodiny a zberatelia ich diel sa zomkli a darovali niektoré diela do aukcie, aby získali prostriedky na pomoc ľuďom na Ukrajine.

Слава Україні! Героям слава! Cena od 40.00 EUR https://totojegaleria.sk/zly-sen

V nedeľu 27. februára spustili webovú stránku: totojegaleria.sk/zly-sen , kde za symbolické ceny ponúkajú výtvarné diela známych aj menej známych autorov. Niektoré sú naozaj výnimočné a v inej situácii by ich autori nepredali. Teraz ich venovali na dobrú vec.

Umenie pomáha Ukrajine — „TOTO JE ZLÝ SEN“ Matúš Maťátko, Dušan Kállay, Kamila Štanclová, Peter Kľúčik, Filip Blaško, Božena Plocháňová, Naďa Rappensbergerová, Orest Dubay, Vladimír Král, Bystrík Vančo, Ján Hrčka, Katarína Slaninková, Jozef Jankovič, Matúš Maťátko, Ďuro Balog, Julo Nagy, Blanka Votavová, Aloiz Klimo, Martina Matlovičová, Viera Gergeľová, Teodor Schnitzer, Shooty, Juraj Blaško, Tomáš Klepoch, Daniela Olejníková, Mária Neradová, Patrícia Koyšová, Jarmila Čihánková, Alena Adamiková, Marko Blažo, Katarína Blažová, Mária Čorejová, Oľga Paštéková, Michal Bôrik, Eva Činčalová, Palo Čejka, Boris Németh, Rudo Sikora, Tanja, Miloš Kopták a ďalší

Nájdete tu ilustrácie, obrazy, grafiky, plastiky, fotografie aj šperky. Spoty k nim nahrali herci a herečky, stand-up komici aj ľudia, ktorí sú dôležití pre komunitu.

Kam pôjde výťažok z aukcie?

Výťažok z predaja umeleckých diel ide na účet organizácie Človek v ohrození, ktorá ich ďalej poskytne ľudom na Ukrajine, kde to najviac potrebujú. Na stránke s dielami vždy aktuálne vidno, koľko peňazí sa už vyzbieralo.

Matlovičová Martina Strom Cena od 150.00 EUR https://totojegaleria.sk/zly-sen

„Kúpte si niektoré z diel za ceny, ktoré si môžete dovoliť, a pomôžte ľuďom, ktorí sú na tom oveľa horšie ako my,“ uvádza koordinátorka projektu Adriana Brachová.