Linh by mala v nedeľu 19 rokov: Pozrite sa, čo sa objavilo na jej hrobe!

Nešťastná rodina gymnazistky Linh, ktorú vlani v septembri zrazila podnikateľka a bývalá misska Daniela Kralevich (35), sa síce dočkala dňa, keď vodičku po dlhom čase z nehody obvinili, no dcéru im to už nevráti. V nedeľu by mala 19 rokov, jej hrob je preto plný kvetov, medzi ktorými najviac žiari devätnásť bielych ruží!.