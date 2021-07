Len štvorročný Maťko prešiel na bicykli celé Slovensko!

Znie to neuveriteľne, ale je to tak. Maťko (4) prebicykloval celé Slovensko. Samozrejme, nešiel sám, zvládol to spolu so svojimi rodičmi, ktorí sú zanietenými cyklistami, ale zvládol toho neúrekom.