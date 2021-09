Lekárka Anna Vachulová o pliage, ktorá trápi 2 milióny Slovákov: Mnohí nevedia, že sú chorí

Viac ako dva milióny ľudí na Slovensku má nebezpečný vysoký tlak. Pritom každý piaty pacient, ktorý príde do ambulancie praktického lekára to netuší a aj tí, ktorí to zistia, to často zľahčujú. Neliečený vysoký krvný tlak pritom môže poškodiť oči, viesť ku vzniku demencie a nakoniec aj zabiť. Na to všetko poukazuje lekárka a prezidentka Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti Anna Vachulová.