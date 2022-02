Kto z Bratislavčanov by nepoznal legendárne mestské kúpele Grössling? Po vyše 25 rokoch ich čaká veľkolepá obnova. Podľa primátora Matúša Valla sa tu prvýkrát okúpeme o štyri roky. Pozrite sa, čo sa tam deje dnes a na čo sa môžeme tešiť.

Do roka 2026 sa nevyužívané a zanedbané objekty na Medenej ulici premenia na pýchu mesta. Celý priestor bude otvorený verejnosti, pribudnú nové bazény, sauny a dokonca aj mestská knižnica.

„Po rekonštrukcii komína a búraní vo dvore, kde má vzniknúť nový bazén, prebiehajú povoľovacie procesy, aby sa v lete mohlo začať s väčšími rekonštrukčnými prácami. Čakajú nás hlavne búracie práce vnútorných priečok, ktoré boli pristavané v rokoch 1970 až 1975, “ povedala nám Annamária Ondrejková z Metropolitného inštitútu Bratislavy.

Autormi novej podoby Grösslingu sú architekti z Florencie, ktorí so svojím projektom zvíťazili v medzinárodnej súťaži.

Grössling je neodmysliteľnou súčasťou Bratislavy

Historicky bol Grössling dôležitým miestom pre socializáciu obyvateľov mesta. Kúpele nemali totiž športovú funkciu, ale skôr očistnú a s tým spojenú komunitnú, pričom sa tu stretávali ľudia zo všetkých spoločenských vrstiev.

Do Grosslingu chodili trénovať členovia známeho bratislavského oddielu Bar Kochba (známa postava zo židovských dejín). Na snímke sú členovia a členky oddielu v dobových plavkách z 30. rokov. Originálny exemplár týchto plaviek sa dnes nachádza v Múzeu židovskej kultúry. Múzeu ich darovala doktorka Marta Krallová. Snímka vznikla v záhrade kúpeľov Grossling, ktorá už dnes neexistuje. Zdroj: Archív Marty Krallovej

Návšteva kúpeľov patrila kedysi k identite obyvateľov mesta presne tak ako prechádzky po Korze, návšteva legendárnych kaviarní alebo výlety na Železnú studničku či propelerom do Sadu Janka Kráľa.

Ako pokračujú práce na obnove kúpeľov Grössling?

„Odstránili sme nánosy z 90. rokov, ako napríklad sadrokartóny zakrývajúce staršie architektonické prvky interiéru v objekte, založili mestskú spoločnosť, ktorá bude zabezpečovať rekonštrukciu a prevádzku kúpeľov a mestskej knižnice Grössling, a získali partnera - štátny investičný fond Slovak Investment Holding, ktorý pomôže s financovaním obnovy tejto ikonickej pamiatky,“ informuje magistrát.

Bývalé Kúpele Grössling dostanú novú podobu. Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

Zbúrali už dve stavby vo dvore na Kúpeľnej ulici, kde vznikne celkom nový exteriérový bazén. Pokračujú aj práce na projektovej dokumentácii. Mnoho otázok mesto konzultovalo s budapeštianskymi kúpeľníkmi, s energetikmi, s hygienou, s knižnicou a v spolupráci s potápačmi sa podarilo vyčistiť studňu.

V uplynulom roku hlavné mesto založilo mestskú spoločnosť, ktorá bude zabezpečovať rekonštrukciu a prevádzku kúpeľov a mestskej knižnice Grӧssling, a získalo aj partnera, štátny investičný fond Slovak Investment Holding, ktorý pomôže s financovaním kúpeľov.

Mali sme komín krivý ako slávna veža v Pise, ale mohol spadnúť

„Zrekonštruovali sme komín. Možno by ste to nečakali, ale práve komín kúpeľov Grössling bol kedysi najvyšším objektom v Starom Meste,“ informoval Metropolitný inštitút Bratislavy. „Odobrali sa tehly z jeho vrchnej časti, ktorá bola naklonená a hrozilo, že by sa časom rozpadla,“ dodalo mesto.

Bývalé bratislavské kúpele Grössling. Zdroj: MATEJ KALINA

Komín bol obnovený s použitím jeho pôvodných tehál. Opravili aj kovové obruče, čím sa zabezpečí jeho dlhodobá trvácnosť. Komín tak po komplexnej obnove ostane dôležitou súčasťou identity Grösslingu.

„V spolupráci s Archívom mesta Bratislavy a s International Visegrad Fund sme pozbierali staré pôdorysy a staré fotky, z ktorých sme pripravili publikáciu,“ pochválil sa na sociálnej sieti primátor Matúš Vallo, pre ktorého je Grössling srdcovou záležitosťou.