V Bratislave otvoria v marci budúceho roka Polikliniku Bezručova. Do zrekonštruovaného komplexu, národnej kultúrnej pamiatky, sa tak zdravotnícke zariadenie vráti takmer po 17 rokoch.

Otvorených by malo byť postupne osem medicínskych centier. Podľa odhadov by mohli ošetriť okolo 120 000 pacientov ročne z celého Slovenska. K dispozícii by malo byť centrum všeobecného lekárstva, gastroenterologické centrum, reumatologické centrum, dermatologické centrum, gynekologické centrum, neurologické centrum, internistické centrum a urologické centrum.