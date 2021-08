Keď muzikant Michal (45) nemohol koncertovať, začal stolárčiť: A vyrobil NOVÝ HUDOBNÝ NÁSTROJ

Muzikant Michal Oberman (45) je šťastný človek. Vždy, keď ho stretnete, usmieva sa. Najšťastnejší je však so svojou hudbou. Koncerty mu síce pandémia na pár mesiacov vzala, no on aj v tom našiel niečo pozitívne. Zrazu mal čas na budovanie svojho štúdia a tvorbu v ňom. Zmajstroval si ho sám, a keďže mu zostalo drevo, začal stolárčiť.