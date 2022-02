Parkovanie na chodníkoch bolo doteraz všeobecne povolené. Od 1. marca je zakázané a tam, kde to bude potrebné, sa dodatočne povolí dopravným značením. Potrebné to je, lenže mestá na označenie chodníkov, kde sa parkovať smie, nemali čas...

A tak od utorka môžete za parkovanie na chodníku dostať mastnú pokutu. Myslite na to, keď pôjdete do práce alebo choďte radšej pešo.

„Podľa platnej legislatívy šoférom, ktorí budú v rozpore s novelizovaným zákonom parkovať na chodníkoch, bude možné uložiť pokutu do 50 € v blokovom konaní alebo majiteľa auta riešiť formou takzvanej objektívnej zodpovednosti, kde je pokuta vo výške 78 €. Samozrejme, vodičov je možné riešiť aj dohovorom,“ povedal nám hovorca mestských policajtov v Bratislave Peter Borko s tým, že výšku pokuty a jej formu zvažuje samotný policajt na základe priestupku, jeho závažnosti, spôsobu spáchania a jeho následkov.

Faktom však je, že ak sa všetci roznevaní susedia rozhodnú riešiť svoje spory tak, že sa teraz budú navzájom udávať za státie na chodníku, tak mestskí policajti nebudú mať čas na nič iné!

Zákaz parkovania na chodníkoch je od 1. marca platný, ale všetkým Bratislavčanom je už teraz jasné, že mimo chodníkov určite nie je dostatočný počet legálnych parkovacích miest. Čo s tým?

„Riešením nie je v tejto chvíli represia, pokuty. Riešením je tolerancia. A to minimálne do času, kedy sa dohodneme s obyvateľmi každej jednej ulice, kde sa parkuje na chodníkoch, lebo tak to nie je všade, či súhlasia s tým, aby sa v takomto parkovaní pokračovalo alebo nie,“ hovorí starosta bratislavského Nového Mesta Rudolf Kusý.

Nie, dnes už nemôžete parkovať tak, ako včera

„My sme v tejto chvíli proti tomu, aby sa situácia, ktorá nastane od 1. marca, riešila nejakými pokutami. Snáď najprv dostanú samosprávy možnosť, aby si prešli svoje ulice a dohodli sa s ľuďmi, ako to tam s parkovaním bude. V opačnom prípade v podstate povieme stovkám šoférov: Nie, už tu nemôžete parkovať a nie, nemáme pre vás parkovacie miesta... Veď, kde by sme ich zo dňa na deň vzali? A kam sa tie autá zo dňa na deň presunú?,“ povzdychol si Kusý úprimne.

V Karlovej Vsi zrazu zmizne tretina parkovacích miest

Starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová sa k nemu pridáva. „Zmeny sú žiadúce, ale mali by mať postupnosť, logiku a vzájomne na seba nadväzovať. Každé nové pravidlo by malo byť vykonateľné, vymožiteľné a nielen to, malo by priniesť ľuďom zvýšenie kvality života, hoci to aj niečo bude stáť. Zavedenie takejto zásadnej zmeny takmer zo dňa na deň je drakonickým zásahom vzhľadom na pomery parkovania v niektorých častiach Bratislavy,“ komentuje platnosť novely s tým, že týmto rozhodnutím Národnej rady SR len vodiči v Karlovej Vsi prichádzajú približne o tretinu parkovacích miest.

Zavedenie tejto normy bez prípravného obdobia môže prehĺbiť stres a frustráciu obyvateľov Bratislavy, lebo vzniknú nové neriešiteľné situácie na viacerých bratislavských sídliskách a ďalšie nároky na výrazne poddimenzované policajné zložky, ktoré budú zabezpečovať kontrolu.

Novelizácia je fajn, ale jej účinnosť narobí problémy

„Iniciatívu, ktorej cieľom je spraviť poriadok v parkovaní na chodníkoch a spraviť z nich bezpečnejšie miesto pre chodcov vítame. Spolu so starostkami a starostami mestských častí a spoločne aj s Úniou miest Slovenska sme za to, aby zákaz parkovania na chodníkoch začal platiť najneskôr od 14.4.2023,“ povedala nám hovorkyňa hlavného mesta Dagmar Schmucková.

Zároveň však dodala, že účinnosť novely, už od 1.3.2022, dostáva mesto a mestské časti do situácie, kedy nebolo reálne za tak krátky čas vyznačiť všetky parkovacie miesta na chodníkoch tam, kde to normy umožňujú a kde by to nebolo na úkor bezpečnosti chodcov.

Všetky mestské časti, kde fenomén parkovania na chodníkoch existuje, hľadajú teraz spôsoby ako sa s týmto vysporiadať, či už povolením parkovania na chodníku, ak to technické parametre dovoľujú, alebo zmenou organizácie dopravy.