„Je to za nami. Šťastie v nešťastí. Nikomu sa nič nestalo, susedia pomohli vo všetkom, čo bolo treba, ale keby bol vietor, dopadlo by to všetko inak. Keď otec s chlapčekom vybehli von bosí, v rýchlosti som im pomohol vetrovkou, o ostatné sa postarali susedia,“ vydýchol si starosta Nového Mesta Rudolf Kusý, ktorý bol na mieste nešťastia takmer okamžite, spolu s hasičmi. „Hneď som obvolal najbližšie hotely, kam môžeme susedov odviezť,“ dodal.

Zhorela strecha a tri byty

„Veľká vďaka hasičom za profesionálny zásah!,“ doplnil Kusý s tým, že strecha je poškodená nad všetkými tromi bytmi. Požiarnici museli rozoberať škridly a preventívne hasiť drevo pod nimi, aby sa požiar nerozšíril aj na ďalšie objekty.

Našťastie sa nikomu nič nestalo, no obyvatelia domu boli v šoku. „Bola to hrozná skúsenosť, na niečo také sme neboli pripravení, ale našťastie sa nikomu nič nestalo a vďaka dobrým susedom sme mali aj kde prespať“ hovorí Katarína (42), ktorej požiar zničil bývanie.

Rázne rozhodnutie starostu

Zasiahnuté boli tri byty. „Jedna rodina si našla ubytovanie sama, otec s chlapčekom nakoniec nechcel hotel, ale prespal u susedov a tretiu rodinu sme prichýlili my,“ povedal nám starosta Kusý.

Solidarita je podľa neho v takýchto situáciách nevyhnutná. „Pre takéto prípady by sme však mali mať jeden pohotovostný byt, ktorý bude kedykoľvek k dispozícii. Pred časom sme to tak plánovali, tak si teraz zmením program a pôjdem ho skontrolovať,“ rozhodol sa Kusý po nočnej skúsenosti.