Bratislavská Patrónka je jednou z najvyťaženejších v hlavnom meste. Hlavne ráno, keď sa ľudia zo Záhoria potrebujú dostať do práce. Teraz zostali mnohí v pomykove, lebo práve v tomto smere sa zmenilo dopravné značenie a mnohí v rýchlosti zmätkujú rovno na križovatke.

Viacerí čitatelia sa nám sťažovali, že premávku na už aj tak vyťaženej Patrónke skomplikovalo nové dopravné značenie. Týka sa to hlavne vodičov prichádzajúcich do Bratislavy. Sú zmätení z nového pruhu, skôr je to akási slza s nápisom BUS. Tí, čo chcú odbočiť na Kramáre, sú zrazu v pomykove a nevedia, kam sa vlastne majú zaradiť.

Zisťovali sme, prečo toto nové značenie vzniklo. „Nový krátky buspruh bol zriadený na uľahčenie odbočovania trolejbusov na Kramáre najmä v dopravných špičkách, keď je ľavý jazdný pruh preťažený,“ povedala nám hovorkyňa magistrátu Katarína Rajčanová s tým, že počas rannej špičky školského roka tu premáva až 13 spojov za hodinu.

Trolejbusy rýchlejšie, autá pomalšie

Predpokladaná časová úspora pre trolejbusy v špičke sú 2 až 4 minúty. Buspruh umožňuje trolejbusom obísť kolónu áut a zaradiť sa do ľavého pruhu tak, aby prešli na jednu zelenú.

Podľa Rajčanovej bola novou organizáciou dopravy zachovaná celková kapacita križovatky Patrónka, teda počet pruhov pre autá v riadiacom priestore križovatky zostáva rovnaký, hoci sa mnohým vodičom zdá, že pruhov je menej ako pred úpravou.

Zachovaný zostal aj buspruh v priamom smere na Brniansku. Nová úprava by teda mala zrýchliť cestovanie v MHD, hlavne prepravu detí do škôl. Ako to bude naozaj, preverí až september.

