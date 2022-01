Veronika po prvýkrát skúsila modeling ako štrnásťročná. Vycestovala do Talianska, neskôr do Turecka. Bola aj finalistkou súťaže Miss. Dnes ju však najviac ľudí pozná zo sociálnych sietí, kde má už viac ako milión sledovateľov.

„Do osemnástky som pracovala hlavne v Miláne pre značky Vera Wang, Dolce Gabbana, Blumarine a Philipp Plein,“ vymenúva úspešná modelka. V roku 2016 sa rozhodla zúčastniť súťaže Miss Slovensko. Dostala sa do finále.

Postupom času však prerazila na sociálnych sieťach a množstvo ľudí ju dnes pozná práve odtiaľ. Bývalá finalistka súťaže krásy Miss Slovensko Veronika Rajek má na sociálnej sieti neuveriteľných 1,2 milióna sledovateľov. S jej dokonalou postavou a tvárou bábiky nečudo!

V tomto bola prvá

Snom takých úspešných influenceriek ako ona býva spolupráca s niektorou vychytenou módnou firmou. To sa nedávno podarilo talianskej blogerke Chiare Ferragni, keď podpísala zmluvu s francúzskym módnym domom Louis Vuitton.

Na spoluprácu snov sme sa spýtali aj úspešnej slovenskej influencerky Veroniky. „Ak by som si ja mala vybrať spoluprácu snov, určite by to bolo niečo, čo ma vystihuje. To je láska k športu, ale aj prezentácia spodnej bielizne alebo plaviek,“ vychrlila Veronika.

„Pretože sa zdravo stravujem, tak by som nepohrdla ani reklamou na zdravé jedlo alebo ako milovníčka čistej neperlivej vody by ma veľmi potešila napríklad spolupráca so značkou Evian či Fiji,“ dodala modelka.

