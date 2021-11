Bratislava očakáva v piatok popoludní sneženie. Magistrát však deklaruje, že sa na situáciu pripravil. Sypače a pracovníci vyrazia do terénu vopred, kalamite by sa tak mohlo hlavné mesto vyhnúť.

"Aj keď je lockdown a v sobotu (27. 11.) by sa podľa predpovede sneh mal topiť, je nutné, aby sme včasnou zimnou údržbou čo najlepšie zabezpečili zjazdnosť ciest a čo najrýchlejšie dosiahli schodnosť chodníkov," informovala TASR hovorkyňa hlavného mesta Katarína Rajčanová.

Na poludnie by mali sypače z depa v Petržalke vyraziť na stanovištia pri kopcovitých úsekoch Bratislavy, aby sa vyhli prípadným dopravným zápcham.

Od 13.00 h mesto avizuje začiatok preventívneho posypu kopcovitých úsekov a mostov. Rovnako aj posypy lávok a kritických chodníkov v správe mesta. "V nikách zastávok MHD sa bude aplikovať inertný materiál, ktorý síce sneh netopí, ale zlepšuje trakciu vozidiel MHD pri rozjazde," spresnila hovorkyňa.

Od 15.00 h by mali byť v uliciach ďalšie sypače a pokračovať s posypmi, v prípade potreby aj pluhovať. V kopcovitých terénoch, napríklad na Molecovej budú sypače kritické úseky ošetrovať do odvolania. Na komunikácie v kontakte so zeleňou používa na posyp aj ekologický materiál zeolit.

"Zimná údržba prebieha nepretržite až do nočných hodín, kým bude zabezpečená zjazdnosť a schodnosť komunikácií," podotkla Rajčanová.

V sobotu sa očakáva topenie snehu

