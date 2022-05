Politička si v úvode položila otázku: "Načo nám je štátna pomoc v energetickej kríze a v rekordnej inflácii, keď máme Geissovcov?"

Potom pripomenie roky dávno minulé: "Mečiar nám dal v roku 1998 Claudiu Schiffer, minister hospodárstva o niečo menej estetických Geissovcov. Slováci boli vždy skromní, bez prehnaných nárokov na svojich politických lídrov. Aj preto je ponuka na politickom trhu čoraz zúfalejšia – od otca organizovanej mafie cez veksláka až po lunetického poloblázna či milovníka kolotočiarskych nevkusov – Plačkovej a Geissovcov," konštatuje Nicholsonová. Následne dodáva, že chyba je v ľuďoch. "Aký je dopyt, taká je ponuka. Nechali sme si tu premnožiť politické figúrky bez charizmy a bez vízie ako švábov. Chvíľu pred predčasnými voľbami a trošku dlhšie, ak ešte potiahnu, by sme sa už aj mohli zobudiť."

Následne v komentári spomenie, že pred troma týždňami bola v Banskej Štiavnici a už vtedy to skvostné mesto žilo nemeckými boháčmi. "O tom, že prídu, štebotali taxikári aj zamestnanci reštaurácií. V Divnej pani narýchlo a v strese opravovali apartmán, kde mala nemecká verzia Mojsejovcov bývať. Zamyslela som sa nad skrachovanými prevádzkami, ktoré nezvládli pandémiu a nedostali včas alebo vôbec žiadnu štátnu pomoc. Pozerala som na tie nezateplené domy, ktorých majitelia zápasia s obavami z rastúcich cien energií a z inflácie. Toto nebola téma. Väčšina Štiavničanov (s ktorými som sa stretla) žila v očakávaní príchodu Geissovcov. Bude sa im u nás páčiť? Bude im u nás chutiť?"

Europoslankyňa nepominula ani masívne mediálne pokrytie potuliek milionárov po Slovensku. "Zdá sa, že v týchto zlých časoch energetickej krízy a vyškereného Fica zachráneného pred väzbou, pookriali nielen známe tváre SaS, ale aj Slováci. Chlieb a hry. Keď sa dohráme, milí krajania, bolo by veľmi vhodné: Po prvé: Začať sa zaujímať aj o to, ako vláda naloží s miliardami z eurofondov zo starého rozpočtu EÚ, ktoré nedokážeme čerpať. Čo vy na to, milí starostovia a primátori, milé regióny? Po druhé: Vytvoriť tlak na vládu, aby z peňazí EÚ začala efektívne pomáhať všetkým kategóriám občanov, ktorí nedokážu čeliť inflácii a energetickej kríze. Po tretie: Začať tlačiť na vládu, aby sa rozhýbala a seriózne pristúpila k plneniu míľnikov v Pláne obnovy napríklad v kapitole Zdravotníctvo."

Nicholsonová je presvedčená, že "reálne hrozí, že ministri zamestnaní sprevádzaním Geissovcov, okydávaním koaličných partnerov, namiesto upratovania bordelu vo vlastnom poslaneckom klube a zachraňovaním Capo di Tutti Capi pred väzbou, nejaké tie míľniky Plánu obnovy môžu opomenúť".

Europoslankyňa pridáva ešte štvrtý bod, ktorému by Slováci mali venovať pozornosť.

"Reálne sa zamyslime, čo očakávame od politických lídrov. Či chceme ľudí s víziou a s odvahou posúvať k nej národ aj za cenu otvárania ťažkých a nepríťažlivých tém, alebo či nám naozaj stačia tí Geissovci. Slováci boli vždy skromní, ale myslím si, že by sme mohli zvýšiť naše nároky," prízvukuje Ďuriš Nicholsonová na záver.

