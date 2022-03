Sprístupnenie priestorov sa týka sa to len tých priestorov, ktorých vypratanie povoľuje statika. Informovlo o tom Bratislavské garážové družstvo (BGD), ktorý je majiteľom budovy.

„Správa BGD v spolupráci s Políciou SR pripraví do stredy postup umožňujúci sprístupnenie garážových priestorov, ktoré v zmysle rozhodnutia statika môžu byť vypratávané. Zároveň budú vyznačené výstražnou páskou priestory, do ktorých nebude umožnený vstup," informuje družstvo na webovej stránke, kde nájdu majitelia alebo nájomcovia garáží všetky informácie.

Ruina garáže dnes Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

Objekt je v súčasnosti zamknutý, oplotený a nepretržite strážený súkromnou bezpečnostnou službou. Večer v okolí pravidelne hliadkuje polícia.

„Nie sme schopní postaviť tam strážnikov na účet mesta, ale určite budeme pre bezpečnosť hliadkovať na tomto mieste vo zvýšenej miere," poznamenal starosta Ružinova Martin Chren, ktorý rozumie tomu, že majitelia garáží by sa tam chceli ísť pozrieť, pripomína však, že statik na základe posudku vymedzil priestory, kde by sa dalo organizovane dostať. Ak by sa tam chcel niekto dostať "na vlastnú päsť", bolo by to podľa starostu značným rizikom. „Statika je narušená, nie je možné tam ísť individuálne," podotkol Chren.

Chren zároveň ubezpečil, že na mieste garážového domu nevznikne žiadny vysoký vežiak, z miesta by sa nemal stať ani ďalší skelet. „Ak to bude možné, budeme sa snažiť pomôcť pri riešení problému s búraním budovy a hľadaním alternatívy," poznamenal na margo participácie Chren. O akýchkoľvek budúcich riešeniach je však podľa neho predčasné hovoriť.

Ľuďom, ktorí bývajú v okolí, vyškla mestská časť v ústrety ešte jedným opatrením: V blízkom okolí garážového domu nebudú v tomto čase majitelia áut postihovaní za parkovanie na chodníkoch, ktoré je od 1. marca zakázané, pretože v tejto lokalite sa ťažko parkovalo aj predtým, ale požiar situáciu ešte zhoršil..

Pri požiari pravdepodobne zhorelo 100 až 200 áut. „Teraz začínajú púštať do budovy po piatich ľuďoch,“ povedal nám jeden z majiteľov garáže, moderátor Richard Vrablec s tým, že momentálne ľudia vypisuju papiere pre poisťovňu.

Moderátor Richard Vrablec pred pár mesiacmi posunul svoju garáž kamarátovi .a tomu tam teraz zhorela motorka a 4 bicykle. Zdroj: fb/ Richard Vrablec

„Vyzerá to tak, že na nižších poschodiach sa nejaký majetok zachránil,“ dodal Vrablec. Keď v sobotu večer začal horieť garážový dom na Drieňovej ulici, ešte to nevyzeralo tak strašne, ale potom zrazu vybuchovali propanbutánové bomby, čo tam boli, prepadali sa múry, hasiči prišli o techniku. A hneď vedľa je benzínka...