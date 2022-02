Na čiernobielej fotografii je vľavo lady Diana, ktorá uvoľnene sedí za stolom a uprene sa pozerá na deti, ako hrajú. V pozadí za ňou stojí trojica žien, zrejme zamestnankyne knižnice. Bratislavčanke Galine Krebsovej, dnes Kubalovej, ktorá ako dieťa navštevovala ZŠ internátnu pre slabozrakých v Bratislave, zožltnutý záber pripomenul zážitok, na aký sa nedá len tak ľahko zabudnúť.

Skladba anglofilky o lastovičke

„Mali sme so spolužiakom Martinom Kočanom šťastie prezentovať sa pred vzácnou dámou, akou Diana určite bola. Zahrali sme jej skladbu Lietala si lastovička. Princezná sa na nás celý čas pozerala, usmievala sa a bola radosť hľadieť na ňu. Keď sme ukončili svoje vystúpenie, pekne sa nám za to poďakovala," rozpráva Galina, ktorej aj po 31 rokoch sa v pamäti veľmi živo vybavila spomienka na výnimočnú udalosť.

„Bolo to niečo úžasné a obzvlášť pre mňa, veľkú anglofilku, zaťaženú na kráľovskú rodinu, ktorá od detstva snívala o tom, že raz bude učiteľka anglického jazyka. Mala som v tom čase len 13 rokov, ale aj v takom veku som vnímala v danom momente lady Di ako dámu, ktorá sa na nič nehrá, nevyvyšovala sa nad nikoho, správala sa veľmi milo, priateľsky a prirodzene. A čo bolo zvláštne, aj bez slov šírila okolo seba pokoj, lásku, ľudskosť a dobrotu,“ zdôrazňuje pani Kubalová.

Zhoda náhod

Historické foto sa ku Galine (43), ktorá pracuje ako rehabilitačná masérka, dostalo naozaj neobvyklým spôsobom. „Klientka, s ktorou spolupracujem na unikátnom projekte, spomenula, že jej sestra a mama, ktorá bola v tom čase zástupkyňa riaditeľa mestskej knižnice, sa stretli v roku 1991 s princeznou. Vtedy som sa aj ja pochválila, že i ja som mala to šťastie a hrala som pred Dianou na flaute. Nepovedala mi nič na to, len po pár dňoch som od nej dostala pre mňa veľmi vzácne foto. Bola som veľmi dojatá," vysvetľuje pôvod fotografie Galina, ktorá dodala, že v čase návštevy Diany bola slabozraká, znamená to, že hoci slabšie, ale videla, teraz však už, bohužiaľ, je osem rokov nevidiaca.

Hrdý manžel

„Je to pre nás vzácna a znovuobjavená fotka z roku 1991, na ktorej moja manželka hrá princeznej Diane,” pripísal k dobovej fotografii hrdý manžel Michal Kubala (45), ktorý pracuje ako hasič. Jeho drahá polovička, hoci sa s ňou osud kruto zahral, nezúfa, ale žije naplno.

Vidieť ináč

„Nevzdala som sa, donedávna som učila, ale pre stratu zraku to už nemôžem robiť, pracujem ako rehabilitačná masérka, špeciálna pedagogička a psychologička, okrem toho sa venujem unikátnemu projektu, chcem priniesť balet pre nevidiacich, konkrétne Luskáčika. Inšpiráciou je pre mňa aj môj syn Jakub (15), ktorý ako študent tanečného konzervatória účinkuje v tomto rozprávkovom príbehu," uzavrela svoje rozprávanie o nezabudnuteľnom zážitku Galina Kubalová.

