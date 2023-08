Organizátorom trojdňového Lovestream festivalu v bratislavských Vajnoroch, ktorý vyvrcholil koncertom americkej superskupiny Imagine Dragons, sa podarilo dotiahnuť do Bratislavy mnoho svetových hviezd. Pozrite sa, kde bývali a aké špeciálne požiadavky mali v hoteli!

Vyšlo to na výbornú! Festival Lovestream prilákal do Bratislavy desaťtisíce fanúšikov. Len v nedeľu 20. augusta ich prišlo na letisko v bratislavských Vajnoroch minimálne 60-tisíc! Bodaj by nie: festivalový program bol bohatý a na javisku sa striedala jedna veľká hviezda s druhou.

Zahraniční hostia v Bratislave aj prespali. Pozreli sme sa do hotela, kde bývali, v akých izbách spali a čo robili vo voľnom čase. Pozrite sa v galérii!