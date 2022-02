Tunel Sitina v piatok 25. februára o 22. hodine uzatvorili kvôli výmene centrálneho riadiaceho systému. To spôsobilo v hlavnom meste dopravné problémy. Na diaľnici D2 na Moste Lanfranconi v Bratislave, v Mlynskej doline, v okolí Patrónky, ale aj na Lamačskej ceste a na Botanickej ulici sa v nedeľu tvorili rozsiahle kolóny.

Osobné autá i nákladná doprava boli totiž počas uzávery tunela cez víkend presmerované na obchádzkové trasy cez Mlynskú dolinu, Patrónku a Lamačskú cestu.

Pôvodne sa rátalo, že tunel bude uzatvorený 54 hodín, teda do pondelka 28. februára do 4. hodiny ráno. Vyzerá to však tak, že Sitinu otvoria o niečo skôr, takže pondelňajšia ranná premávka by už mala byť v norme.



Dobrou správou je aj to, že nový cenrálny riadiaci systém bude otvoreným systémom s možnosťou ľubovoľného rozširovania a hlavne bez potreby generálnej výmeny v budúcnosti. „Výmena systému bude stáť 596.045 eur,“ uviedla hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.