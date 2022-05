Predstavovať Slovákom herečku Máriu Kráľovičovú, by bolo nosenie dreva do lesa. Diva, ktorá na doskách, ktoré znamenajú svet, stála neuveriteľných 76 rokov, sa začiatkom tohto roka rozhodla opustiť svoje milované SND a užívať si zaslúžený dôchodok.

Rozhodnutiu legendárnej herečky sa najviac potešili jej deti Miro a Jana. Práve u dcéry v Prahe našla svoj nový domov. Posledné dni však priatelia a bývalí hereckí kolegovia Maríny spanikárili, keďže sa im s ňou nepodarilo skontaktovať.

Všetko je v poriadku

Kadejakým jóbovkám a konšpiráciám vystavila stopku dcéra umelkyne. "Mama je v poriadku. Má sa výborne, užíva si voľné chvíle tak, ako to doteraz pre pracovnú zaneprázdnenosť nemohla. Teší sa dobrému zdraviu, venuje sa vnúčatám i pravnúčatám, ku ktorým nám čoskoro pribudne ďalšie," prezradí Jana nádherné tajomstvo. "Marína (takto niekoľkokrát nazvala mamu - pozn.red.) sa udržiava v dobrej kondícii, chodí na prechádzky, venčí psa...Najlepšie sa však necíti v Prahe, kde ju mnohí spoznávajú, ale na chalupe na Šumave. Je to jej raj, kde je šťastná a spokojná," rozpráva evidentne nadšená Kocianová.

Nebyť na očiach

Dcéru teší, že má milovanú mamu pri sebe. Mali sme záujem o zopár aktuálnych fotografií herečky z Prahy i zo Šumavy, ale nepochodili sme. "Marína hovorí, že už nie je ako herečka aktívna, preto nepotrebuje byť verejnosti na očiach. Dokonca mi zakázala pridávať fotografie na sociálnu sieť," dôvodí, prečo nám nemôže poskytnúť fotografie mamičky. Zaujíma nás či sa herečka chystá v lete na Slovensko do rodnej obce Čáry, kde rodáci na svoju slávnu krajanku nedajú dopustiť a ona na nich rovnako, i do kúpeľov Piešťany kam pravidelne chodieva mnohé roky. "Určite, ale my nič neplánujeme. Naraz sa rozhodneme a ideme," povie s úsmevom. Rozlúčime sa, predtým však poprajeme všetkým veľa zdravia, obzvlášť našej hereckej legende.

