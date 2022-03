Chcete stavať, rekonštruovať alebo zariadiť interiér či exteriér? S medzinárodným veľtrhom stavebníctva CONECO to zvládnete. Okrem bohatej ponuky stavebných materiálov tu nájdete aj doplnky, dizajnové prvky do interiéru a sprievodný program plný inšpirácií a dobrých rád ako stavať a zariaďovať.

Na veľtrhu nájdete sekcie venované aktuálnym témam, ako sú v súčasnosti veľmi obľúbené drevostavby, keramické prefabrikované domy a pasívne domy.

Imperatívom dneška je šetrenie energií. Je rt nielen racionálne, ale dnes už nevyhnutné. Myslite na úspory už pri výstavbe alebo rekonštrukcii svojho domu či bytu. Množstvo ponúk a tipov ako na to nájdete na medzinárodnom veľtrhu energetickej efektívnosti RACIOENERGIA, ktorý je prepojený s veľtrhom Coneco, takže všetko nájdete na jednom mieste, v bratislavskej Inchebe.

Materiály a riešenia pre každého

Objavíte tu materiály a riešenia, ktoré vám pomôžu rozumne vykurovať, zabrániť únikom tepla, ale aj správne chladiť. Na veľtrhu sa môžete poradiť s odborníkmi aj prediskutovať vaše nápady.

Veľtrhy môžete navštíviť od stredy 23. do soboty 26. marca, vždy od 10. do 18. hodiny. Vstupenka stojí 7 eur, pre študentov 5. Deti do 6 rokov môžete zobrať so sebou zadarmo. Parkovné pre osobný automobil je 6 eur.

Hitom je ekologický a úsporný stavebný materiál

Na veľtrhu nájdete aj unikátnu ekologickú alternatívu sadrokartónu. Tieto priečky sú vyrobené zo slamy a recyklovanej lepenky. Pritom to nie sú len priečky, ale ucelený sytém, takže si takto môžete postaviť celý dom, ktorý dokáže znížiť náklady na vykurovanie. Sto takýchto domov s dreveným skeletom a ekopanelmi už na Slovensku stojí.

Návštevníci sa zaujímajú aj o drevobetónové tvarovky a izolačné dosky, ktoré sa využívajú hlavne v nákupných centrách či hoteloch, ale aj v bytovkách. Zbavujú životné prostredie plynu spôsobujúceho skleníkový efekt. Mnohí si myslia, že prírodný dom musí byť z dreva, ale aj betón ako stavebný materiál z cementu, piesku a štrku má rovnaké zloženie, ako mnohé nerasty v prírode.

Žiadny kľúč sa nestratí

Nájdete tu množstvo vychytávok na stavbu, ale aj do bytu a domu. Pre hotelierov či správcov budov ponúkajú zariadenie na správu a evidenciu kľúčov. Každému kľúču môžete prideliť PIN kód a určiť ako dlho má dotyčné dvere otvárať. Po tomto čase sa spustí alarm a upozorní zábudlivého hosťa, aby kľúč neodniesol z hotela.

Jednou z vychytávok je vykurovacie zrkadlo do kúpeľne. Na rôzne rebríkové formy vykurovacích telies do kúpeľne sme si už zvykli, ale zrkadlo? To je novinka! Ovládate ho prstom na ploche alebo diaľkovým ovládačom. Môžete si zvoliť aj to, či má teplo sálať na vás alebo len vysušiť uterák pekne schovaný za zrkadlom.

Ďalšou vychytávkou je bezúdržbový holandský trávnik na balkón či terasu. Na veľtrhu si môžete vyskúšať rôzne druhy, aby ste zistili, ktorý je vám najpríjemnejší na dotyk či pošľap. Je vhodný nielen k bazénu, ale aj na balkón či terasu.

Ďalšie vychytávky a zaujímavosti si môžete pozrieť v bratislavskej Inchebe do soboty večera.