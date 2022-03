DOBRÁK Ľubo Roman (†77): KEDYSI zrekonštruoval známy PODNIK a POZRITE, KOHO tam ubytoval! ×

V bratislavskom krematóriu sa konala v piatok posledná rozlúčka s uznávaným hercom Ľubom Romanom (†77). Rodák z Malaciek bojoval niekoľko rokov so zákernou chorobou, keď už vyzeralo, že sa mu ju podarilo poraziť, zaúradoval nečakane infarkt. Roman sa zapísal do pamäti mnohých nielen svojím výrazným hereckým umením, ale aj dobrosrdečnosťou.. Obzvlášť sa to prejavilo vo vzťahu ku kolegovi.