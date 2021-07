Na niektorých visí oznam, že nefungujú, ďalšie sú obalené, niektoré len voľne chátrajú. Bratislavčanom a návštevníkom nezostáva nič iné, len si dať pohár v nejakom podniku, prípadne skočiť do najbližších potravín a kúpiť si celú fľašu.

„Pitné fontánky z hľadiska ochrany verejného zdravia na základe odporúčania regionálneho úradu verejného zdravotníctva zatiaľ nespúšťame. Voda v mestských fontánach je chemicky upravovaná, takže ani tá neslúži na občerstvenie či uhasenie smädu,“ potvrdila hovorkyňa magistrátu Katarína Rajčanová.

Bezpečnostné opatrenia ľudia chápu, keď o nich vedia

Niektorí Bratislavčania uzavretie fontánok chápu, iní sa s tým iba ťažko zmierujú. „Prečo sa bojíme fontánok, keď napríklad na eskalátoroch sa denne dotýkajú rovnakého miesta aj tisícky ľudí? Rovnako je to s tlačidlami na výťahoch, v autobusoch, električkách,“ krúti hlavou Michal (59).

Aj Katarína z Jura skúšala, či je voda v pitnej fontánke na Námestí SNP. Nebola. Katarína však ako mama konštatovala, že kvôli deťom, ktoré pri pití oblížu aj fontánku, je asi lepšie, keď sú teraz fontánky mimo prevádzky. „Neprekáža mi to,“ povedala s tým, že chápe a že je to vlastne pre ochranu nás všetkých.

Ema Mária žije vo Francúzsku a prázdniny trávi so sesternicou Lenkou zo Zvolena u babičky na Slovensku. Keď nebola voda v pitnej fontánke, išli sa osviežiť vodnou hmlou a potom na terasu reštaurácie. Spoločne si myslia, že fontánky by mali fungovať, lebo je to najrýchlejší a najjednoduchší spôsob osvieženia.

Štefan zo Srbska sa chcel napiť z fontánky na Hviezdoslavovom námestí. Keď v nej nebola voda, myslel si, že je pokazená a išiel si pitie kúpiť do neďalekého obchodu.

Fontánky chýbajú aj psíčkarom

„Pitné fontánky zbožňujem, využívala som ich hlavne v Ríme na dovolenkách,“ prezradila Veronika (33), ktorá bola na prechádzke s pudlíkom Tibériom. Ten sa potreboval v horúčave napiť, a tak panička vytiahla vodu, ktorú nosí so sebou, hoci kedysi na to využívala práve fontánky. Našťastie, podľa jej skúseností má dnes každá reštaurácia aj misky pre psov.

Študentka Kika (21) z Trnavy skúšala pitnú fontánku na Hlavnom námestí. „Keby som bola turistka, prekážalo by mi, že je suchá, osobne si nosím vodu na pitie so sebou, takže som v pohode. Keby som ju však nemala, bola by som sklamaná,“ dodala Kika.

Osvieženie vo fontáne? Zakázané!

V parkoch, ale aj na uliciach sme stretli viacerých obyvateľov, ktorí sa chladili tak, že si namočili ruky alebo nohy do veľkých fontán. To je však zakázané a pre deti to môže byť aj nebezpečné.

Fontána na námestí Andreja Hlinku je v noci krásne osvetlená a tento muž neodolal pokušeniu osviežiť sa v nej. Zdroj: paj

Opatrenia mesta: Vodná hmla, polievanie ulíc a kúpaliská

Hlavné mesto pripravilo sériu letných opatrení na osvieženie počas horúčav, ako sú napríklad brány s vodnou hmlou. Tie fungujú aj tento rok a najväčšiu radosť z nich majú deti.

Pri teplotách nad 30 stupňov Celzia budú zároveň predĺžené otváracie hodiny na mestských kúpaliskách a na uliciach v meste budú pravidelne osviežovať vzduch a znižovať prašnosť polievacie vozidlá.

Obľúbené rozprašovače vodnej hmly nájdete v týchto lokalitách:

Hlavné námestie pri Rolandovej fontáne

Hviezdoslavovo námestie pri Ganymedovej fontáne

Námestie SNP pri fontáne Lev s erbom

Medická záhrada

Námestie M. Benku

Dulovo námestie

Park A. Hlinku

Námestie slobody



Rozprašovače fungujú na princípe atomizácie vody na mikročastice vodnej hmly, ktorá sa odparí. Majú teplotný senzor, ktorý je prednastavený na teplotu 25 °C. Znamená to, že rozprašovače sa automaticky vypnú pri poklese pod 25 °C, napríklad aj v prípade dažďa, keď teplota spravidla klesá pod 25 °C.