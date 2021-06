Bratislavský parkovací asistent, skratkou PAAS začne v hlavnom meste fungovať od októbra. Najskôr v Rači, Novom Meste a Petržalke, ostatné mestské časti sa budú pridávať postupne.

„ Asistent je to preto, že má obyvateľon pomocť s parkovaním, nechceme s nimi bojovať,“ vysvetlil primátor Bratislavy Matúš Vallo s tým, že skoro všade vo svete, kde sa regulované parkovanie zavádzalo, platil rovnaký vzorec. Pred spustením išlo o nepopulárne opatrenie, po jeho zavedení však obyvatelia pocítili pozitívne zmeny v parkovaní a ocenili ich.

O čo ide

„Systémové regulovanie parkovania v našom meste už nemôžeme odkladať a navrhnuté pravidlá parkovania sú férové,“ zdôraznil Vallo na tlačovej konferencii, kde magistrát predstavil nový systém.

Cieľom mestskej parkovacej politiky je zlepšiť dostupnosť parkovania pre obyvateľov tam, kde bývajú a priniesť jasné pravidlá pre všetkých.

Ako to bude fungovať

Princíp je v zásade jednoduchý. Rezident zóny, teda obyvateľ, ktorý má na adrese trvalé bydlisko, bude môcť tam, kde býva, parkovať za 39 eur ročne za prvé auto, čo znamená zhruba 0,11 eur denne.

Návštevník, ktorý v zóne nemá trvalý pobyt, bude musieť vo vymedzenom čase platiť hodinovú sadzbu za parkovanie, a to od 0,50 do 2 eur podľa vyťaženosti zóny, najdrahšie bude parkovanie v Starom Meste.

„Cieľom parkovacej politiky určite nie je vyberať od obyvateľov peniaze. Poplatky sú len nástrojom regulácie. Je to totiž práve hodinová sadzba pre návštevníkov, ktorá ich má odradiť od pravidelného dlhodobého parkovania v zóne, kde nebývajú, aby obyvatelia tej zóny za cenovo dostupnejšiu rezidentskú kartu ľahšie zaparkovali pred svojím domom,“ vysvetlil Vallo.

Poplatky pre Bratislavčanov

To platí aj vtedy, keď máte viac áut. Zatiaľ,čo za prvé auto zaplatíte len 39 € ročne, za druhé je poplatok 150 €, za tretie 500 € ročne. REZIDENTSKÚ KARTU si vybavíte od septembra prostredníctvom formulára aj online. Navyše ak si priplatíte 10 € na rok, môžete 2 hodiny denne parkovať aj v iných regulovaných zónach. Netýka sa to však Starého Mesta, ktoré je najviac vyťažené, tam budete musieť platiť ako návštevník, aj keď budete mať rezidentskú kartu z inej mestkej časti.

Súčasťou ročného predplatného za parkovanie je aj 100 voľných hodín na rok, ktoré budú môcť rezidenti poskytnúť na parkovanie svojim návštevám. Obyvatelia, ktorí si rezidentské parkovanie nekúpia, môžu získať 150 voľných hodín pre návštevy.

„Rozumiem obavám Bratislavčaniek a Bratislavčanov zo zavedenia regulovaného parkovania. Asi málokto sa poteší zmene, pre ktorú niečo, čo doteraz bolo zdanlivo zadarmo, bude po novom za poplatok. Je to však dôležité a rovnako ako v iných mestách, kde sa regulácia zaviedla, zlepší to situáciu s dopravou aj v našom meste,“ zdôraznil primátor.

Vyhradené parkovacie miesta skončia tiež

Zavedením nového parkovacieho systému skončia aj vyhradené parkovacie miesta pre obyvateľov, ktoré si doteraz prenajímali od mestskej časti. To však bude postupný proces a je na každej mestskej časti, ako si to zariadi. Po novom by mali mať parkovacie miesta len ľudia so zdravotným postihnutím.

Aké budú pokuty?

Výšku pokuty za zlé parkovanie v tomto prípade určuje zákon a je to od 52 do 80 eur.

