V utorok sa začala astronomická zima a tomu zodpovedalo aj počasie. Teploty boli počas dňa od mínus 3 do +2 °C a niekde aj snežilo. Zima sa teda oficiálne začala skutočným zimným počasím. A čo Vianoce?

Podľa klimatológa Pavla Faška poli týždeň pred Vianocami predpovede rôzne, dokonca protichodné. Európsky prognózny model naznačoval, že na Slovensku by sa mal prejaviť vplyv tlakových níží, čo by znamenalo oteplenie. Ale, naopak, americký prognózny model udával, že v charaktere počasia by sa mala uplatňovať tlaková výš, čo by znamenalo, že v priebehu vianočných sviatkov zostane chladnejší charakter počasia.

Podľa aktuálnej predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu na Vianoce postúpi z karpatskej oblasti ďalej na východ teplý front, za ktorým k nám začne od západu prúdiť teplejší vzduch.

Predpoveď počasia na piatok 24. 12. 2021

Oblačno až zamračené, lokálne hmlisto. Postupne na viacerých miestach cez deň miestami sneženie, v nižších polohách dážď so snehom alebo dážď. Lokálne poľadovica, a to aj v Bratislave.

Najnižšia nočná teplota by mala byť 0 až -5 °C, ojedinele okolo -7 °C.

Najvyššia denná teplota -1 až 4, na juhozápade okolo 6 °C.

Miestami bude fúkať slabý južný vietor a jeho rýchlosť dosiahne 5 až 25 km/h.

A čo Sivester? „Keby sme sa na to pozerali štatisticky, tak vianočné oteplenie, ktoré sa u nás zvykne objavovať, býva medzi Vianocami a Novým rokom vystriedané ochladením. Ak je na Vianoce teplejšie, potom sa v nasledujúcom týždni zvykne ochladiť, ale v tomto roku si netrúfam povedať, aký bude ďalší vývoj, pretože bolo veľa neštandardných situácií a vôbec nie je vylúčené, že sa niečo podobné udeje aj v tomto čase,“ hovorí klimatológ Pavel Faško s tým, že spoľahlivejšie informácie o počasí sa dá urobiť s predstihom 2 – 3 dni, na dlhšie nie. Takže hezostáva iné, len sledovať aktuálne predpovede.

